Уникальные фотографии "огненных облаков" над лесным пожаром в США

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption "Огненные облака" обычно образовываются над местами масштабных и продолжительных пожаров, а также над вулканами

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало редкие фотографии "огненных облаков", которые образовались над лесным пожаром на востоке штата Вашингтон.

Это так называемые пирокумулятивные облака, которые обычно образовываются там, где бушуют масштабные и продолжительные пожары, а также над вулканами.

"Фотографии этих облаков редки. Особенно снятые с такого ракурса", - говорит ведущий синоптик НАСА Дэвид Питерсон.

Снимки были сделаны командой метеорологов НАСА с борта самолета Douglas DC-8, где располагается "крылатая лаборатория" НАСА.

Самолет пролетел сквозь "огненные облака", фотографии были сделаны 8 августа около 20:00 по местному времени с высоты 9 км, сообщает НАСА.

Этот эксперимент проводился в рамках FIREX-AQ - совместного проекта Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и НАСА.

"Побывать внутри облаков, которые ты изучаешь уже несколько лет - это самый удивительный опыт, полученный мной за все время научной деятельности", - признался Дэвид Питерсон.

Пирокумулятивные облака образуются, потому что огонь создает конвективные восходящие потоки воздуха. По мере подъема этих потоков теплого воздуха и при достижении уровня конденсации начинается формирование облаков - кучевых или кучево-дождевых.

Пирокумулятивные облака способны вызывать грозы и, таким образом, становятся источниками новых пожаров, но, как правило, дожди, выпадающие из облака, тушат лесные пожары.

Эти восходящие потоки воздуха работают как печные трубы, вынося продукты горения высоко в стратосферу.

Правообладатель иллюстрации NASA⁣⁣ Image caption Пирокумулятивные облака работают как печные трубы, вынося продукты горения в стратосферу

Ученые НАСА и NOAA изучают химический состав облаков и попадающего в стратосферу дыма, чтобы понять, как эти облака и частицы дыма влияют на качество воздуха и на климат.

"Это потрясающе, что мы получили возможность улучшить наше понимание того, как эти облака переносят частицы дыма в другие слои атмосферы, где они могут оставаться довольно долгое время", - говорит ученый из NOAA Джошуа Шварц.

Есть данные, что частицы дыма могут задерживаться в стратосфере на месяцы и даже на годы, влиять на погоду и качество воздуха. При этом их влияние на погоду может распространяться на относительно большую территорию.

Как подчеркивает ученый, синоптикам еще предстоит проанализировать полученные в ходе эксперимента данные, и пока делать какие-либо выводы слишком рано.

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