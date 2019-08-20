Французской паре, прихватившей песок с Сардинии, грозит тюрьма

  • 20 августа 2019
Sa Colonia beach, Chia, Domus de Maria, Sardinia Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Власти Сардинии опасаются, что регулярная кража песка на острове может нанести непоправимый вред окружающей среде

Французской паре, в автомобиле которой было обнаружено 40 кг сардинского песка, грозит до шести лет тюрьмы.

Французы утверждают, что хотели взять песок домой в качестве "сувенира" и не подозревали, что это противозаконно.

Знаменитый белый сардинский песок считается достоянием народа, и его категорически запрещено вывозить с острова.

Жители острова уже много лет жалуются по поводу хищения природных богатств Сардинии, включая и песок. Теперь провинившимся французам грозит срок от года до шести лет за хищение народной собственности при отягчающих обстоятельствах.

По закону от 2017 года торговля песком, галькой или ракушками считается нелегальной и обычно карается штрафом до 3 тыс. евро.

В багажнике внедорожника, на котором французы собирались покинуть остров, полиция обнаружила 14 пластиковых бутылок с песком с пляжа Киа на юге Сардинии.

Похитители собирались погрузиться на паром в Порто-Торрес и отчалить в сторону французского Тулона.

Правообладатель иллюстрации Sardegna rubata e depredata
Image caption Туристы часто увозят с собой песок, камушки и ракушки в пластиковых бутылках

В 1994 году власти закрыли доступ на знаменитый розовый пляж на острове Буделли на северо-востоке Сардинии из опасений, что посетители могут окончательно его испортить.

Ежегодно с пляжей Сардинии похищают по несколько тонн ценного песка.

"Песчаные пляжи - одна из главных достопримечательностей Сардинии. Им грозят две опасности: это эрозия почвы, отчасти естественная, отчасти - вызванная повышением уровня моря в связи с климатическими изменениями, и вторая причина - это воровство песка туристами", - пояснил Би-би-си житель Кальяри и специалист по вопросам окружающей среды Пьерлуиджи Кокко.

"Лишь немногие из посещающих Сардинию туристов хотят вывезти 40 кг песка, но даже если таких любителей всего 5% и они забирают с собой вдвое меньше, но умножьте это на миллион туристов в год, и вы увидите, как сильно уменьшатся за несколько лет те самые пляжи, которые в первую очередь и привлекают людей на Сардинию", - добавил он.

При этом многие туристы, в основном из европейских стран, в том числе и сами итальянцы, увозят песок в бутылках, чтобы потом выставить его на продажу на интернет-аукционах.

Похожие темы

Новости по теме