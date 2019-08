View this post on Instagram

В СМИ сейчас много публикаций о скачке радиационного фона в Архангельской области. Однако Государственные органы дают неполную информацию о радиационной обстановке. Мы до сих пор не знаем, есть ли опасность для здоровья людей. ☠️ ⠀ СМИ сообщали о взрыве на военном полигоне в районе села Нёнокса при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, после которого в Северодвинске, находящемся примерно в 30 км, был зафиксирован скачок радиационного фона до 2 мкЗв/ч. До сих пор не опубликована информация о том, какие радиоактивные вещества попали в окружающую среду. ⠀ ❗️В день скачка радиационного фона мы обратились в Роспотребнадзор, чтобы установить, до каких значений радиационный фон поднимался в месте выброса, и какие радионуклиды были выброшены в воздух, есть ли угроза для здоровья людей, проведена ли оценка внутреннего и внешнего облучения жителей. Ответа до сих пор нет. Мы призываем власти раскрыть информацию об инциденте! ⠀ Фото сделано в окрестностях Чернобыля