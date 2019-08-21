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8 августа на полигоне под Северодвинском при испытании "специзделия" произошел взрыв, в результате которого погибли пятеро сотрудников "Росатома". Власти до сих пор не раскрывают подробности трагедии, а в СМИ появляется весьма противоречивая информация о распространении радиации на месте взрыва.

Только спустя несколько дней Росгидромет сообщил о повышении уровня радиации в районе инцидента, а президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию под Северодвинском только на этой неделе. Во время пресс-конференции с президентом Франции он заверил журналистов, что угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.

О происшествии по-прежнему известно довольно мало, а в соцсетях все чаще звучат сравнения недавних событий с Чернобыльской аварией 1986 года.

Эти аналогии укрепились после появления информации о перебоях в работе четырех российских станций мониторинга радиации, а также о том, что правительство Архангельской области планирует приобрести 1,2 тысячи фильтрующих гражданских противогазов, хотя власти утверждают, что эта закупка является плановой.

Одним из первых тревогу забил сценарист американского сериала "Чернобыль" Крейг Мазин. Еще 15 августа в финальном эпизоде своего подкаста он призвал россиян требовать от властей страны правды о том, что произошло в Архангельской области.

"То, что они (российские власти) наконец признали, ужасно, но меня больше беспокоит то, о чем они не говорят", - написал Мазин в "Твиттере".

Ситуация в Северодвинске не на шутку взволновала и экологов. Российское представительство Greenpeace в своем "Инстаграме" также призвало российские власти раскрыть информацию об инциденте, сопроводив свое сообщение снимком, сделанным в окрестностях Чернобыля.

Американский дипломат, бывший посол США на Украине Стивен Пайфер задался вопросом, почему же российские власти временно закрыли станции мониторинга радиации, если они утверждают, что никакой угрозы заражения нет.

Блогер "Сталингулаг" обратил особое внимание на сообщения СМИ о врачах Архангельской областной больницы, которым якобы не сообщили о поступлении пациентов, зараженных радиацией. Аналогичный эпизод был и в сериале HBO о Чернобыльской катастрофе, отмечает он.

Аналогии с аварией на АЭС 1986 года проводит и блогер Максим Мирович, который сравнивает обстоятельства смерти сотрудников предприятия под Северодвинском и пожарных под Чернобылем.

Некоторые пользователи соцсетей приводят еще более широкие сравнения.

Внимательные подписчики стримингового сервиса Netflix пошли еще дальше и обнаружили аналогии с популярным сериалом "Тьма", в котором действие разворачивается в городке, расположенном рядом с таинственной атомной электростанцией.

События сериала развиваются в трех временных периодах, которые, как заметили блогеры, совпадают с тремя ядерными инцидентами: 1953 год - ядерные испытания в Неваде, 1986 год - авария в Чернобыле и 2019 год - взрыв в Северодвинске.

Инцидент в Северодвинске стал поводом и для шуток: в сети появляется как бесчисленное количество мемов и анекдотов, так и весьма мрачной иронии.

"Что ж, пока мы испытываем ядерные ракеты, Россия взорвала одну из них и распространяет радиацию по всему миру. Доброе утро", - пишет американский комик Кристофер Титус.