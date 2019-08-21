Опять сиквел: Четвёртая "Матрица" свела интернет с ума

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз стали культовой экранной парой ещё в 1999 году

Нео возвращается: Киану Ривз снова в главной роли в четвёртой по счёту "Матрице". Лана Вачовски в режиссёрском кресле. Публика взбудоражена, но почему всех так волнуют сиквелы?

Новости о возвращении "Матрицы" на экраны впечатлили сотни тысяч фанатов. Точно известно, что экранная пара Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс воссоединится, правда, пока неясно, вернётся ли в кадр Лоуренс Фишберн - исполнитель роли Морфеуса в оригинальной трилогии.

Лана Вачовски написала сценарий без сестры Лилли и также впервые с начала звёздной карьеры дуэта выступит сольно как постановщица.

Лилли же ушла из киноиндустрии, решив сконцентрироваться на рисовании и гейминге.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Съёмки четвёртой части с Киану Ривзом в главной роли начнутся в следующем году

Сёстры Вачовски не любят давать интервью и появляться на публике, стараясь не допускать прессу в свою личную жизнь.

Лана сказала, что темы, которых она с сестрой решила коснуться ещё 20 лет назад в первом фильме франшизы, сегодня актуальны как никогда.

"Рада возвращению этих персонажей в мою жизнь и новой возможности поработать со старыми друзьями", - отметила создательница "Матрицы".

Председатель правления кинокомпании Warner Bros Pictures Тоби Эммерих во вторник несказанно обрадовался предстоящему четвёртому фильму саги.

"Лана - настоящий визионер, - единственный, в своем роде, уникальный, креативный режиссер. И мы действительно счастливы, что она пишет сценарий, а потом выступит режиссером и продюсером этой новой главы во вселенной "Матрицы," - заявил Тоби.

Восторгу фанатов нет предела.

"Сама только перспектива новой "Матрицы" с Киану Ривзом и Кэрри-Анн Мосс меня с нос на голову переворачивает", - гласит этот твит фаната актера.

"Сделаю вашу среду радостной", - пишет юзер Ананд Чако и делится новостями о перезапуске франшизы.

Некоторые при этом опасаются, что фильм может стать неубедительной копией самой первой ленты.

"Первая "Матрица" была вполне законченным фильмом. Ни вторая, ни третья не понравились. Поэтому в моей фильмотеке только первый фильм", - рассказывает юзер Эдуард Шевченко.

Оригинальный фильм ещё 20 лет назад повествовал о ловушке симулированной реальности. Он оказался глобальным хитом и состоит из трех частей - "Матрица: перезагрузка" и "Матрица: революция".

Третий фильм саги стал первой кинолентой, вышедшей по всему миру в один день. Вся трилогия собрала в мировом прокате более 1,6 млрд долларов.

Слухи о четвёртой части ходили уже два года, при этом в Warner Bros не раз говорили, что находятся на ранней стадии проработки сиквела.

"Годами смотреть на Дауни-младшего"

Тенденция смотреть франшизы и ремейки у зрителей становится всё более выраженной, говорят критики.

Цифры им вторят: по данным IMDb, вся пятёрка самых прибыльных фильмов этого года на данный момент состоит либо из римейков, либо из франшизных блокбастеров.

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Как объяснил Би-би-си кинокритик Василий Корецкий, "сегодня модно считать, что во всём виноваты сериалы".

"[В сериалах] люди годами смотрят на приключения Джона Сноу [главный герой "Игры престолов"]. И типа в "Парамаунте" и "Диснее" решили - о, это надо использовать, пусть годами смотрят на [Роберта] Дауни-младшего [звезду франшиз "Мстители" и "Железный человек"]", - делится соображениями киновед.

Впрочем, как сказал Би-би-си 22-летний создатель YouTube-канала с обзорами фильмов NitPix Сэмьюэл Джонс, для многих ностальгия - безопасное чувство.

"Это такой способ отрешиться от реального мира", - уверен влогер.