Спикер парламента Новой Зеландии на заседании нянчил ребенка одного из депутатов

Правообладатель иллюстрации New Zealand Parliament Image caption Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард ведет заседание с ребенком на руках

Фотография спикера парламента Новой Зеландии Тревора Малларда, который председательствовал на парламентском заседании с младенцем на руках, получила огромную популярность в социальных сетях.

Маллард кормил ребенка из бутылочки, играл с ним и при этом вел заседание.

Ребенок оказался сыном другого члена парламента Тамати Коффи. Ребенка для гей-пары, Коффи и его партнера Тима Смита, родила в июле суррогатная мать, причем Коффи - биологический отец мальчика.

В среду Тамати Коффи вышел на работу после декретного отпуска и на первое же заседание взял с собой ребенка.

Чтобы отец мог спокойно выполнять свои обязанности, спикер Маллард, у которого трое своих детей, взял на себя обязанности бебиситтера.

На своей странице в "Твиттере" он написал: "Обычно в кресле спикера сидит только председатель, но сегодня вместе со мной в нем сидел VIP-гость. Поздравляю @tamaticoffey и Тима с рождением нового члена вашей семьи".

Позднее в интервью местному телеканалу Коффи сказал, что чувствовал поддержку своих коллег-парламентариев в столь необычной ситуации.

Депутат от Партии зеленых Гарет Хьюз также распространил в "Твиттере" фото с заседания: "Приятно видеть младенца в палате, какой же он красивый @tamaticoffey".

Практика набирает популярность

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сенатор парламента Австралии Лариса Уотерс не стала сидеть в декретном отпуске и совмещает материнские и профессиональные обязанности

Это не первый случай, когда законодатели в разных странах приходят на заседания с детьми, но впервые речь идет об отце.

В 2018 году депутат от Либерально-демократической партии Великобритании Джо Суинсон пришла на заседание в Палату общин с грудным сыном.

Суинсон объяснила, что это не было запланировано. Между заседаниями она ушла покормить грудью 11-месячного Габриэля, а он уснул на ней, и ей пришлось возвращаться в зал заседаний вместе с ним. По ее словам, это был абсолютно естественный шаг и иллюстрация к тому, что у людей должна быть возможность совмещать обязанности родителей с профессиональной деятельностью.

В 2017 году сенатор парламента Австралии Лариса Уотерс кормила грудью своего ребенка прямо во время заседания.

А в сентябре прошлого года премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приехала на свое дебютное выступление на Генассамблее ООН с трехмесячной дочкой.

По ее словам, в Новой Зеландии девочка большую часть времени проводит с ней, и Ардерн взяла ее в Нью-Йорк из практических соображений.