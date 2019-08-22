Правообладатель иллюстрации bielefeld-marketing.de Image caption Шутке Ахима Гельда уже 25 лет. В 1994 году он и не думал, что эта острота может прожить так долго и еще стать основой для конспирологической теории

В Германии есть город, который ведет свою историю с IX века, в котором живет 340 тысяч человек, есть университет и средневековый форт. Но существует ли этот город на самом деле?

В Билефильде предлагают награду в миллион евро тому, кто сможет привести локазательства, что такого города нет.

Инициатор конкурса - маркетинговая компания в Билефильде - хочет таким образом доказать несостоятельность конспирологической теории, которая возникла 25 лет назад.

В 1994 году студент Ахим Гельд опубликовал в компьютерной сети Usenet следующее шутливое сообщение: "Билефельд? Нет такого [города]!"

Утверждение Ахима Гельда превратилось в расхожую шутку, распространению которой по стране помогло стремительное развитие интернета в 90-е годы.

Сеть Usenet была системой обмена сообщениями, предшественницей интернет-форумов, которая вскоре разрослась как грибы и где выросли и набрали силу многие конспирологические теории.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Старый рынок - живописная площадь в центре города

Даже канцлер Германии Ангела Меркель в 2012 году продемонстрировала знание шутки про Билефильд. Вручая награды в Берлине, она вспомнила о том, как ей довелось посетить одно из мероприятий в Билефильде, добавив: "Так что он существует". Аудитория отреагировала на ироничное замечание канцлера взрывом хохота.

"У меня такое впечатление, что я там была... Надеюсь, что я смогу побывать там еще", - продолжила Ангела Меркель.

Так как получить миллион евро?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Средневековый форт - одна из достопримечательностей города

Любой совершеннолетний житель Германии до 5 сентября может представить доказательства того, что города Билефильд нет. Доказательства направляются по адресу компании Bielefeld Marketing GmbH - в Билефильде.

Доказательства можно представить практически в любой форме - в виде фотографий, видео или текста.

"Теперь-то мы повеселимся!" - готовятся к приему заявок организаторы конкурса.

Они уверены, что 99,9% доказательств они смогут с легкостью опровергнуть. Тем не менее, организаторы утверждают, что победитель (если таковой найдется) непременно получит 1 млн евро.

Организаторы конкурса также не возражают, если участники в поисках доказательств того, что Билефильда нет на свете, обратятся за помощью к экспертам.

Активисты-экологи, поддерживающие усилия по борьбе с изменениями климата, из движения Fridays for Future в Билефильде представили свою версию этого конкурса: тот, кто сможет с научной точки зрения доказать, что глобального потепления нет, получит также 1 млн евро. По их мнению, те, кто отрицает глобальное потепление, - сторонники теории заговора.

Как появилась конспирологическая теория?

Как рассказывает немецкий телеканал ARD, Ахим Гельд, студент-программист, был на вечеринке в северном портовом городе Киль. Один из гостей сказал, что он из Билефильда, но Ахим, как имногие другие гости, ничего не знал о таком городе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Желающим доказать, что города Билефильд нет, придется изрядно постараться

Вскоре после вечеринки Ахим заметил на дороге знак, указывавший направление к Билефильду, надпись на котором была перечеркнута из-за проводившихся на дороге ремонтных работ.

Ахим не мог не пошутить и написал в Usenet: "Билефильд? Нет такого!"

В 1994 году компьютерной сетью Usenet пользовалось сравнительно мало людей, но вскоре, с ростом числа пользователей интернета, сообщение Ахима получило широкое распространение в Германии.

Хотя в Билефильде, может, и не хватает туристических достопримечательностей, какими могут похвастаться другие города Германии, однако неприметным его тоже не назовешь.

В Билефильде находится штаб-квартира одного из крупнейших в стране производителей продуктов питания Dr. Oetker.

В городе базируется известный немецкий футбольный клуб Arminia. В Билефильде в 1944 году родился известный немецкий писатель Бернхард Шлинк, автор бестселлера "Чтец" (Der Vorleser).

Проведение конкурса, призовой фонд которого, по утверждению организаторов, составляет 1 млн евро, поддержал и сам автор шутки Ахим Гельд.