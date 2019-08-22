Загадка Билефильда: миллион евро тому, кто докажет, что такого города нет
В Германии есть город, который ведет свою историю с IX века, в котором живет 340 тысяч человек, есть университет и средневековый форт. Но существует ли этот город на самом деле?
В Билефильде предлагают награду в миллион евро тому, кто сможет привести локазательства, что такого города нет.
Инициатор конкурса - маркетинговая компания в Билефильде - хочет таким образом доказать несостоятельность конспирологической теории, которая возникла 25 лет назад.
В 1994 году студент Ахим Гельд опубликовал в компьютерной сети Usenet следующее шутливое сообщение: "Билефельд? Нет такого [города]!"
Утверждение Ахима Гельда превратилось в расхожую шутку, распространению которой по стране помогло стремительное развитие интернета в 90-е годы.
Сеть Usenet была системой обмена сообщениями, предшественницей интернет-форумов, которая вскоре разрослась как грибы и где выросли и набрали силу многие конспирологические теории.
Даже канцлер Германии Ангела Меркель в 2012 году продемонстрировала знание шутки про Билефильд. Вручая награды в Берлине, она вспомнила о том, как ей довелось посетить одно из мероприятий в Билефильде, добавив: "Так что он существует". Аудитория отреагировала на ироничное замечание канцлера взрывом хохота.
"У меня такое впечатление, что я там была... Надеюсь, что я смогу побывать там еще", - продолжила Ангела Меркель.
Так как получить миллион евро?
Любой совершеннолетний житель Германии до 5 сентября может представить доказательства того, что города Билефильд нет. Доказательства направляются по адресу компании Bielefeld Marketing GmbH - в Билефильде.
Доказательства можно представить практически в любой форме - в виде фотографий, видео или текста.
"Теперь-то мы повеселимся!" - готовятся к приему заявок организаторы конкурса.
Они уверены, что 99,9% доказательств они смогут с легкостью опровергнуть. Тем не менее, организаторы утверждают, что победитель (если таковой найдется) непременно получит 1 млн евро.
Организаторы конкурса также не возражают, если участники в поисках доказательств того, что Билефильда нет на свете, обратятся за помощью к экспертам.
Активисты-экологи, поддерживающие усилия по борьбе с изменениями климата, из движения Fridays for Future в Билефильде представили свою версию этого конкурса: тот, кто сможет с научной точки зрения доказать, что глобального потепления нет, получит также 1 млн евро. По их мнению, те, кто отрицает глобальное потепление, - сторонники теории заговора.
Как появилась конспирологическая теория?
Как рассказывает немецкий телеканал ARD, Ахим Гельд, студент-программист, был на вечеринке в северном портовом городе Киль. Один из гостей сказал, что он из Билефильда, но Ахим, как имногие другие гости, ничего не знал о таком городе.
Вскоре после вечеринки Ахим заметил на дороге знак, указывавший направление к Билефильду, надпись на котором была перечеркнута из-за проводившихся на дороге ремонтных работ.
Ахим не мог не пошутить и написал в Usenet: "Билефильд? Нет такого!"
В 1994 году компьютерной сетью Usenet пользовалось сравнительно мало людей, но вскоре, с ростом числа пользователей интернета, сообщение Ахима получило широкое распространение в Германии.
Хотя в Билефильде, может, и не хватает туристических достопримечательностей, какими могут похвастаться другие города Германии, однако неприметным его тоже не назовешь.
В Билефильде находится штаб-квартира одного из крупнейших в стране производителей продуктов питания Dr. Oetker.
В городе базируется известный немецкий футбольный клуб Arminia. В Билефильде в 1944 году родился известный немецкий писатель Бернхард Шлинк, автор бестселлера "Чтец" (Der Vorleser).
Проведение конкурса, призовой фонд которого, по утверждению организаторов, составляет 1 млн евро, поддержал и сам автор шутки Ахим Гельд.