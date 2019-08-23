Пенсия в 28 лет и "компас тревоги": как российские чиновники используют смекалку
28-летний заместитель главы села в Дагестане завысил свой возраст на 34 года в документах для получения пенсии. Он успел получить более 155 тысяч рублей, пока его не задержали по делу о мошенничестве.
Местная прокуратура заинтересовалась чиновником из селения Кулецма в Левашинском районе и задержала его по обвинению в мошенничестве.
В феврале прошлого года он подал заявление в Пенсионный фонд. "Также злоумышленник приобрел подложную трудовую книжку с заведомо ложными сведениями о том, что в 1985-1996 годах он работал в колхозе", - рассказали в ведомстве.
В результате дагестанец за предыдущие полтора года получил "пенсию" на более чем 155 тыс. рублей (2,36 тыс. долларов) по поддельному паспорту, в котором была изменена дата рождения.
"Он во всем признался, а затем был отпущен под подписку о невыезде", - рассказали в местной прокуратуре.
Идея для стартапа, как прозвали её острословы, вызвала волну восхищения в соцсетях.
"28-летний чиновник из Дагестана увеличил свой возраст на 34 года ради пенсии. Вот теперь ясно, как у них средняя продолжительность жизни за полгода на 0,8 лет выросла. А то у нас все доценты голову сломали...", - пишет пользовательница @allav15.
"Когда кажется, что уже никакая коррупционная новость в России не сможет тебя удивить, появляется чиновник из Дагестана", - вторит ей юзер @dandyST.
"С значит смекалка"
Еще креативнее повёл себя министра по развитию Дальнего Востока Александр Козлов прошлой осенью, когда разыграл в своём "Инстаграме" участок земли.
Пикантности ситуации придал тот факт, что федеральная программа "Дальневосточный гектар" предполагает выделение площади... бесплатно.
По условиям розыгрыша Козлова, участники должны были быть подписаны на его страницу и отметить в комментариях одного друга.
На вопрос, почему он не отдал участок многодетной семье, он ответил: "Землю многодетным же не дашь просто "вон там, за горой". Есть перечень, что должны быть инженерные сети, дороги и тому подобное. [...] Если же вы готовы взять только землю, то, конечно, программа "Дальневосточный гектар" - это выход. Но по этой программе есть "зоны нельзя", то есть вы можете взять только разрешённые участки".
Козлов и поныне возглавляет министерство.
Советник вице-мэра Москвы Эраст Матаев пытался небанально выкрутиться, объясняя, почему он избил девушку в пешеходной зоне московского Арбата, когда заехал туда на BMW.
Выехав на пешеходную улицу в июне 2016 года, он напал на прохожих, которые пытались помешать движению, а девушку, которая снимала происходящее, он ударил и разбил ей телефон.
На суде Матаев заявил, что у него "завис компас тревоги".
Би-би-си неизвестны случаи другого употребления этой конструкции в русском языке.
Тем не менее лингвистическая эквилибристика не особо помогла с трудом управлявшему своим гневом мужчине: хотя дело было закрыто за примирением сторон, с него взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального ущерба.
В прошлом сентябре его отправили под домашний арест по делу о мошенничестве при производстве линий электропередач.