Пенсия в 28 лет и "компас тревоги": как российские чиновники используют смекалку

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28-летний заместитель главы села в Дагестане завысил свой возраст на 34 года в документах для получения пенсии. Он успел получить более 155 тысяч рублей, пока его не задержали по делу о мошенничестве.

Местная прокуратура заинтересовалась чиновником из селения Кулецма в Левашинском районе и задержала его по обвинению в мошенничестве.

В феврале прошлого года он подал заявление в Пенсионный фонд. "Также злоумышленник приобрел подложную трудовую книжку с заведомо ложными сведениями о том, что в 1985-1996 годах он работал в колхозе", - рассказали в ведомстве.

В результате дагестанец за предыдущие полтора года получил "пенсию" на более чем 155 тыс. рублей (2,36 тыс. долларов) по поддельному паспорту, в котором была изменена дата рождения.

"Он во всем признался, а затем был отпущен под подписку о невыезде", - рассказали в местной прокуратуре.

Идея для стартапа, как прозвали её острословы, вызвала волну восхищения в соцсетях.

Пропустить Twitter пост , автор: @KimChenPutin Выйти на пенсию в 29, женится в 30, родить сына в 31, посадить дерево в 32, срубить дерево в 33, чтобы построить дом в 34. Как вам план? — Ким Чен Пу (@KimChenPutin) 22 августа 2019 г.

"28-летний чиновник из Дагестана увеличил свой возраст на 34 года ради пенсии. Вот теперь ясно, как у них средняя продолжительность жизни за полгода на 0,8 лет выросла. А то у нас все доценты голову сломали...", - пишет пользовательница @allav15.

"Когда кажется, что уже никакая коррупционная новость в России не сможет тебя удивить, появляется чиновник из Дагестана", - вторит ей юзер @dandyST.

"С значит смекалка"

Еще креативнее повёл себя министра по развитию Дальнего Востока Александр Козлов прошлой осенью, когда разыграл в своём "Инстаграме" участок земли.

Пикантности ситуации придал тот факт, что федеральная программа "Дальневосточный гектар" предполагает выделение площади... бесплатно.

По условиям розыгрыша Козлова, участники должны были быть подписаны на его страницу и отметить в комментариях одного друга.

На вопрос, почему он не отдал участок многодетной семье, он ответил: "Землю многодетным же не дашь просто "вон там, за горой". Есть перечень, что должны быть инженерные сети, дороги и тому подобное. [...] Если же вы готовы взять только землю, то, конечно, программа "Дальневосточный гектар" - это выход. Но по этой программе есть "зоны нельзя", то есть вы можете взять только разрешённые участки".

Козлов и поныне возглавляет министерство.

Правообладатель иллюстрации Владимир Астапкович Image caption Матаеву сделали замечание за проезд на машине по пешеходному Старому Арбату, и он пришёл в ярость

Советник вице-мэра Москвы Эраст Матаев пытался небанально выкрутиться, объясняя, почему он избил девушку в пешеходной зоне московского Арбата, когда заехал туда на BMW.

Выехав на пешеходную улицу в июне 2016 года, он напал на прохожих, которые пытались помешать движению, а девушку, которая снимала происходящее, он ударил и разбил ей телефон.

На суде Матаев заявил, что у него "завис компас тревоги".

Би-би-си неизвестны случаи другого употребления этой конструкции в русском языке.

Тем не менее лингвистическая эквилибристика не особо помогла с трудом управлявшему своим гневом мужчине: хотя дело было закрыто за примирением сторон, с него взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального ущерба.

В прошлом сентябре его отправили под домашний арест по делу о мошенничестве при производстве линий электропередач.