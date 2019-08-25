Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В эти длинные выходные британцы устремились на пляжи

В Англии в последние выходные лета был побит очередной температурный рекорд. Таких жарких выходных в конце августа Британия еще не видела. На западе Лондона температура воздуха в воскресенье поднялась до 33,3 градусов Цельсия.

На последние выходные августа в Великобритании приходится так называемый Bank Holiday - "день, когда не работают банки". Это дополнительный выходной, который добавляется к последнему уикенду августа.

Новый рекорд установлен в районе аэропорта Хитроу. Температура поднялась до 33,3 градусов по шкале Цельсия. Британское метеобюро официально подветрдило эти данные. Предыдущий рекорд, 31,5 градусов, также был установлен в районе Хитроу в 2001 году.

В субботу рекордная температура была зарегистрирована в Уэльсе - в городе Гогерддан воздух прогрелся до 28,8 градусов.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Карнавал в Ноттинг-Хилле проходит под палящим солнцем - но всем нравится

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Некоторые купальщики все же пришли в гидрокостюмах

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Жители Йоркшира прощаются с летом на пляжах

Абсолютный температурный рекорд в Британии был установлен в июле этого года в Кембридже, где температура достигла 38,7 градусов по Цельсию.

Предыдущий был установлен в 2003 году в графстве Кент и составил 38,5 градусов.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption До конца выходных температура может подняться еще, предупреждают синоптики

Правообладатель иллюстрации PA Media

Правообладатель иллюстрации AFP\getty Image caption Это лето стало для британцев самым жарким в истории - в июне температура почти достигла 40 градусов

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Рекомендации синоптиков не выходить на солнце мало кого останавливают

Правообладатель иллюстрации PA Media

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Те, кто не доехал до пляжа, отдыхают в городских парках

***