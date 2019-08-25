Погода в Англии: последние выходные лета побили температурный рекорд

  • 25 августа 2019
Пляж Борнмута Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption В эти длинные выходные британцы устремились на пляжи

В Англии в последние выходные лета был побит очередной температурный рекорд. Таких жарких выходных в конце августа Британия еще не видела. На западе Лондона температура воздуха в воскресенье поднялась до 33,3 градусов Цельсия.

На последние выходные августа в Великобритании приходится так называемый Bank Holiday - "день, когда не работают банки". Это дополнительный выходной, который добавляется к последнему уикенду августа.

Новый рекорд установлен в районе аэропорта Хитроу. Температура поднялась до 33,3 градусов по шкале Цельсия. Британское метеобюро официально подветрдило эти данные. Предыдущий рекорд, 31,5 градусов, также был установлен в районе Хитроу в 2001 году.

В субботу рекордная температура была зарегистрирована в Уэльсе - в городе Гогерддан воздух прогрелся до 28,8 градусов.

карнавал ноттинг-хилл Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Карнавал в Ноттинг-Хилле проходит под палящим солнцем - но всем нравится
женщина прыгает в море Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Некоторые купальщики все же пришли в гидрокостюмах
женщины на пляже Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Жители Йоркшира прощаются с летом на пляжах

Абсолютный температурный рекорд в Британии был установлен в июле этого года в Кембридже, где температура достигла 38,7 градусов по Цельсию.

Предыдущий был установлен в 2003 году в графстве Кент и составил 38,5 градусов.

люди на пляже Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption До конца выходных температура может подняться еще, предупреждают синоптики
женщина прыгает в море Правообладатель иллюстрации PA Media
люди на пляже, июль Правообладатель иллюстрации AFP\getty
Image caption Это лето стало для британцев самым жарким в истории - в июне температура почти достигла 40 градусов
гребцы Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Рекомендации синоптиков не выходить на солнце мало кого останавливают
воллейбол в Дорсете Правообладатель иллюстрации PA Media
пара на лодке, гайд-парк Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Те, кто не доехал до пляжа, отдыхают в городских парках

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