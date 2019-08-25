С фасада музея в Лондоне украли восковые головы Кромвеля и Гая Фокса

Правообладатель иллюстрации James Kislingbury Image caption Головы висели на шестах над входом в учреждение

Неизвестные похитили муляжи отрубленных голов Гая Фокса, Оливера Кромвеля и сэра Томаса Мора, висевшие над дверьми известной исторической "комнаты страха" The London Bridge Experience в центре города.

Восковые головы отметившихся в истории англичан исчезли в субботу. Пропажу обнаружили на следующий день.

На видеозаписи камер наружного наблюдения видно, как мужчина стягивает головы с "кольев" с помощью длинной веревки, а потом складывает головы Мора и Кромвеля в сумку, а голову Фокса уносит в руках.

Media playback is unsupported on your device Кража произошла в ночь на субботу

The London Bridge Experience предлагает награду в 400 фунтов (около 32 тыс рублей) за информацию о местонахождении экспонатов.

"Мы просто хотим вернуть наши головы", - заявил директор учреждения Джеймс Кислингбери.

Полиция считает, что кража произошла между десятью вечера пятницы и восемью утра в субботу. Подозреваемых или задержанных пока нет.

The London Bridge Experience - это интерактивное театрализованное хоррор-шоу на тему Лондонского моста и связанных с ним исторических ужасов.

Считается, что когда-то отсеченные головы Фокса, Мора и Кромвеля действительно "украшали" мост.