С фасада музея в Лондоне украли восковые головы Кромвеля и Гая Фокса
Неизвестные похитили муляжи отрубленных голов Гая Фокса, Оливера Кромвеля и сэра Томаса Мора, висевшие над дверьми известной исторической "комнаты страха" The London Bridge Experience в центре города.
Восковые головы отметившихся в истории англичан исчезли в субботу. Пропажу обнаружили на следующий день.
На видеозаписи камер наружного наблюдения видно, как мужчина стягивает головы с "кольев" с помощью длинной веревки, а потом складывает головы Мора и Кромвеля в сумку, а голову Фокса уносит в руках.
The London Bridge Experience предлагает награду в 400 фунтов (около 32 тыс рублей) за информацию о местонахождении экспонатов.
"Мы просто хотим вернуть наши головы", - заявил директор учреждения Джеймс Кислингбери.
Полиция считает, что кража произошла между десятью вечера пятницы и восемью утра в субботу. Подозреваемых или задержанных пока нет.
The London Bridge Experience - это интерактивное театрализованное хоррор-шоу на тему Лондонского моста и связанных с ним исторических ужасов.
Считается, что когда-то отсеченные головы Фокса, Мора и Кромвеля действительно "украшали" мост.