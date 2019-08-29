Правообладатель иллюстрации Los Alamos National Laboratory Handout Image caption Теодор Холл был самым молодым ученым, допущенным к работе над ядерным "Проектом Манхэттен"

29 августа 1949 года СССР официально стал второй в мире "атомной державой", после того как испытал плутониевую бомбу РДС-1.

Эти испытания застали Запад врасплох: как следует из документов ЦРУ, американские разведчики полагали, что Советский Союз сможет создать собственную атомную бомбу не ранее 1953 года.

Но самым поразительным было то, что осуществить атомные амбиции Москве помог американский ученый Теодор Холл, который тайно пересылал нужную информацию советским товарищам.

Да, Теодор Холл был не единственным американцем, кто передавал атомные секреты врагу. Но, пожалуй, только ему это сошло с рук.

Как же родившийся в Нью-Йорке и получивший образование в Гарварде специалист-ядерщик превратился во вражеского шпиона?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Испытания первой атомной бомбы в СССР состоялись на полигоне под Семипалатинском в Казахстане

Нет ничего удивительного в том, что изделие РДС-1 сильно напоминало американскую плутониевую бомбу "Толстяк", которую сбросили на Нагасаки 9 августа 1945 года.

Обширная информация о конструкции бомбы поступала в СССР прямо из проекта "Манхэттен" - сверхсекретной программы создания ядерного оружия, запущенной американцами при участии Великобритании и Канады.

Совершенно секретно

Соблюдение секретности было важнейшим условием проекта. Как писал в 1945 году журнал Life, "Наверное, не больше нескольких десятков людей во всей стране в полной мере знали, что такое проект "Манхэттен".

Одним из этих посвященных был Теодор Холл.

Теодор родился 20 октября 1925 года в семье домохозяйки и предпринимателя. Его детство пришлось на годы Великой депрессии, когда простым американцам жилось очень тяжело.

Впрочем, это не помешало Холлу добиться огромных успехов в математике и физике. Его по праву считали гением.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Москва смогла заполучить секретную информацию об атомной бомбе "Толстяк", которую американцы сбросили на Нагасаки в 1945 году

В 16 лет его приняли в престижный Гарвардский университет, который он окончил в 1944 году.

Его блестящие академические успехи не прошли мимо властей, которые подыскивали талантливых ученых для работы в новом ядерном проекте.

В 1943 году, еще будучи студентом, Теодор Холл прошел собеседование на работу в сверхсекретной лаборатории в Лос-Аламосе.

Сосед-коммунист

Впрочем, чиновники, проводившие собеседование, не знали, что молодой физик уже прошел иной отбор.

Холл состоял в гарвардском студенческом марксистском кружке, а его соседом по комнате был убежденный коммунист, сын иммигрантов из России Сэвил Сакс.

Именно Сакс, получивший в НКВД кодовое имя Стар, предложил Холлу работать на советскую разведку, а потом не раз выполнял роль курьера, переправляя секретную информацию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Теодор Холл опасался, что Америка получит монополию на ядерное оружие, и это дестабилизирует обстановку в мире

В декабре 1944 года молодой ученый при помощи бывшего соседа по общежитию передал первую секретную информацию из Лос-Аламоса, касавшуюся последних разработок по плутониевой бомбе.

"В 1944 году меня сильно беспокоила американская монополия на владение атомным оружием на случай, если разразится послевоенная депрессия", - писал Теодор Холл в газете New York Times в 1997 году, за два года до того, как он скончался от рака почек.

Млад

Холл считал, что обладающий ядерным оружием Советский Союз уравняет шансы сторон на мировой арене и послужит сдерживающим фактором.

"В то время Советский Союз был не врагом, а союзником, - говорил Холл, - советский народ героически сражался с нацистами, он принес огромную человеческую жертву, что во многом помогло спасти западных союзников от разгрома".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Все, что видел здесь, что делал здесь, что слышал здесь, здесь и должно остаться!" - гласил плакат на территории, где осуществлялся проект "Манхэттен"

Холл, которому в СССР дали позывной Млад, продолжал снабжать Москву важной технической информацией, касавшейся в первую очередь "имплозии" - нового принципа направленного внутрь взрыва, по которому действовали плутониевые бомбы.

Именно плутониевая бомба была сброшена на Нагасаки, в то время как Хиросима пострадала от менее мощной урановой бомбы.

Зашифрованные послания

Хотя США и СССР воевали с общим врагом во время Второй мировой войны, это не мешало Москве и Вашингтону шпионить друг за другом.

Еще в феврале 1943 года американцы запустили против Советского Союза крупную контрразведывательную операцию "Венона".

В декабре 1946 года американцам удалось расшифровать коды, которыми пользовался НКВД.

Из содержания перехваченных сообщений стало ясно, что СССР имеет доступ к секретной информации проекта "Манхэттен".

Правообладатель иллюстрации NSA Image caption Американцы выяснили, что Теодор Холл вышел на связь с советскими агентами еще в 1944 году

Агенты ФБР пришли к Теодору Холлу в только 1950 году, когда он готовился к защите докторской степени в Чикагском университете.

Его вычислили как агента Москвы, упоминавшегося в шифровке.

Годом раньше был арестован другой шпион из Лос-Аламоса, немецкий физик Клаус Фукс, который признался в том, что передавал ядерные секреты врагу.

Однако ни от Теодора Холла, ни от Сэвила Сакса, которого они тоже допрашивали, агенты ФБР так и не смогли добиться признаний.

Поездка в Великобританию

Ни один из других пойманных шпионов не указал на Холла. Внешнее наблюдение также не дало никаких результатов: после "Манхэттенского проекта" Холл практически не занимался шпионажем.

Конечно, были еще шифровки из Москвы, которые можно было бы использовать в качестве доказательства вины ученого. Но американская разведка не хотела использовать эти свидетельства в суде, поскольку это сразу дало бы понять, что американцы смогли расшифровать советский код.

В итоге Холл избежал наказания, в отличие от других шпионов, которые получили тюремные сроки, а некоторые даже были казнены за измену.

Image caption Теодор Холл скончался в 1999 году в уверенности, что он изменил к лучшему ход истории

И все же Холл с женой опасались за свою безопасность. Холл оставил престижную научную должность в Чикаго и занялся незначительной исследовательской работой в больнице Нью-Йорка. А в 1962 году он и вовсе переехал с женой в Великобританию, приняв предложение от Кембриджского университета.

В 1984 Теодор Холл ушел на покой и собирался прожить остаток жизни спокойно и незаметно.

В 1996 году прошлое напомнило о себе, когда был снят гриф секретности с зашифрованных посланий из Москвы, в которых упоминались контакты с агентом Младом.

Впрочем, к тому времени все свидетели его шпионской деятельности, включая Сэвила Сакса, уже были мертвы.

Ход истории

''Говорили даже, что я изменил ход истории, - признавался Холл журналистам газеты New York Times незадолго до смерти. - Но, быть может, если бы ход этой самой истории не изменился, это привело бы к атомной войне, к примеру, в 1949 или в начале 50-х на Китай сбросили бы атомную бомбу. Так что если я предотвратил это, то я принимаю обвинения".

В самом деле, после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 74 года назад ядерное оружие больше не применялось, так что Холл перед смертью мог быть уверен в том, что приложил к этому руку.