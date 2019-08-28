"Синдром оборотня" у испанских детей: виновата примесь в лекарстве

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Ожидается, что последствия "синдрома оборотня" у пострадавших детей полностью пройдут через несколько недель

Испанские власти подтвердили, что после получения лекарства с неправильным компонентом у нескольких детей был замечен так называемый "синдром оборотня" - усиленный рост волосяного покрова.

"У моего сына руки, ноги, щеки и даже лоб покрылись волосами, и это было очень страшно", - призналась мать одного из пострадавших детей.

В общей сложности сообщается о 17 случаях в Кантабрии, Валенсии и Гранаде.

По данным службы по надзору в сфере здравоохранения Aemps, симптомы проявились после того, как детям, страдающим гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), было прописано лекарство, содержавшее ингредиент, применяемый в средствах для борьбы с облысением.

Как выяснилось, в партии лекарства "омепразол" оказалось косметическое средство для стимуляции роста волос "миноксидил".

Лекарство было снято с продажи после того, как в июле были зарегистрированы первые случаи "синдрома оборотня".

В среди министерство здравоохранения Испании подтвердило, что в связи с "внутренней ошибкой" партия "омепразола" была неверно маркирована и ее перепутали с "миноксидилом".

Сортировочный центр фармацевтической компании, выпускающей это лекарство, остается закрытым на время проведения расследования.

Родителей заверили, что состояние детей улучшится в ближайшие недели по мере того, как излишняя растительность начнет выпадать.

Лекарство не давать, бутылку не выбрасывать!

Амайя, мать двухгодовалой малышки, в интервью испанскому изданию El Mundo рассказала, что у нее случилась настоящая паника, когда у дочери "на лице начали расти волосы".

Амайя немедленно позвонила педиатру и рассказала, что давала дочери, жаловавшейся на боли в животе, сироп "омепразол".

Врач посоветовал немедленно прекратить давать сироп, но "сохранить бутылку с лекарством в холодильнике", чтобы потом его можно было отправить на анализ. Позже обнаружилось, что в бутылке содержался "миноксидил".

У шестимесячного Уриэля густые волосы стали расти по всему телу.

"Это было очень страшно, потому что мы не понимали, что происходит, - призналась в интервью газете El País мать Уриэля, Анхела Селлес. Ребенку тоже был прописан сироп "омепразол".

Прием "миноксидила" вызвал признаки гипертрихоза, или синдрома оборотня, редкого состояния, при котором густой волосяной покров появляется на всем теле, включая лицо.