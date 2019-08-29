Media playback is unsupported on your device Видео: протесты в Британии после приостановки работы парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента на пять недель. Уже в среду вечером улицы нескольких британских городов наполнились протестующими. Теперь противники Бориса и "брексита" изливают свой гнев и остроумие и в онлайне, и на площадях.

В этой ситуации протестующие на улицах и несогласные с Борисом в интернете прибегают к креативу.

"Борис Джонсон, как и Трамп, перевернул с ног на голову старую аксиому о том, что сначала трагедия, потом фарс. Они дали повод элитам думать, что они шуты и "дошутились" до власти. А потом они заявили, что авторитарность - ужасный панчлайн для шутки", - переживает писатель Джефф Шарлет.

Либерально-политическая партия, категорически выступающая против разрыва с Евросоюзом, запустила петицию, коротко озаглавленную: "Увольте Бориса".

"Над Британским парламентом нависает Боризилла!" - пугает читателей Deutsche Welle культовый карикатурист Сергей Ёлкин.

Английский дирижёр и композитор Томас Адес засвидетельствовал, как легенда музыкального минимализма Арво Пярт отреагировал на то, что во время репетиции оркестра контрабасы играли вразнобой с остальными инструментами: "Они звучат, совсем как ваш новый премьер-министр, - как там его - Борис Джонсон".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протестующие соревнуются в остроумии своих плакатов, но не все шутки с уличной акции одинаково невинны

В свою очередь фантаст Филипп Пуллман неожиданно радикализировался в выражении своей политической позиции, да так, что удалил свой же твит, написанный сгоряча.

Микросообщение взволновало сторонника "брексита", скандального телеведущего Пирса Моргана, который поспешил пожаловаться на него администрации "Твиттера".

"Я не призываю повесить Бориса Джонсона. Думаю, это была бы очень плохая идея", - извинился Пуллман впоследствии.

Актёр Хью Грант отозвался о решении премьера в столь нелестных тонах, что Би-би-си практически не может процитировать его слова. Стоит, однако, отметить, что звезда ромкомов сравнил Бориса с "перехваленной резиновой игрушкой для ванной".

Сам же Джонсон в четверг публично сожалел об уходе Рут Дэвидсон с поста главы шотландских консерваторов и не комментировал взрыв возмущения его решением.

В комментариях в соцсетях на страницах консервативных британских изданий, разделяющих взгляды евроскептиков, комментаторы тем временем пишут, что премьер всего лишь добивается реализации итогов голосования на референдуме о выходе Британии из ЕС.

В интервью Би-би-си бывший судья Верховного суда Великобритании лорд Сампшн заявил, что просьба премьера приостановить работу парламента абсолютна законна.