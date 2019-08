Немецкий журнал "раздел" Билли Айлиш. Певица обиделась

Правообладатель иллюстрации Nylon Magazine/Getty Images

Американская певица Билли Айлиш выразила недовольство обложкой журнала, на которой она изображена в образе неодетого лысого киборга. 17-летняя Айлиш сказала, что ни в какой форме не давала согласия на изображение себя в таком виде.

В вышедшем со скандальной обложкой журнале Nylon Germany Билли Айлиш назвали одним из трех "цифровых юных дарований", которые "закладывают новый смысл в то, что значит быть подростком-суперзвездой".

Обложка авторства Марселя К. Уилкенса изображает ее как "сверхнатурального фембота будущего".

Айлиш написала в "Инстаграме", что злится из-за того, что с ней эту обложку никто не обсуждал.

"Nylon не связывались со мной, - написала она. - Ни я, ни кто-либо из моей команды не знали о том, что происходит".

Айлиш на сцене обычно носит мешковатую одежду и избегает демонстрации сексуальности в своих видео, и ее особенно огорчило то, что на обложке она изображена фактически топлесс.

"Вы изображаете меня раздетой? Серьезно? В 17 лет? И ставите это на обложку? Даже если картинка задумывалась как образ меня в виде робота, я не давала на это согласия ни в какой форме", - написала она.

Билли Айлиш - одно из главных музыкальных открытий 2019 года. Песни с ее дебтюного альбома When We All Fall Asleep Where Do We Go возглавляли чарты в 19 странах, включая США и Великобританию.

Ранее она говорила журналу NME: "Есть люди, которые говорят: оденься уже как девочка, в обтягивающей одежде ты бы выглядела гораздо привлекательнее, и карьера пошла бы куда лучше. Нет, не пошла бы. Совершенно точно не пошла бы".

Правообладатель иллюстрации Reuters

В интервью бренду Calvin Klein, в рекламной кампании которого она участвовала, Айлиш говорила, что носит мешковатые вещи, потому что так "никто не может составить мнение о том, что под одеждой".

"Хотели отметить достижения"

Журнал Nylon Germany заявил, что своей обложкой хотел лишь отметить достижения певицы.

"У нас не было намерения создать образ, который смутит или обидит Билли Айлиш, - говорится в заявлении издания. - Мы лишь хотели отдать дань ее влиянию и труду, создавая этот образ, который входит в серию наших обложек, отмечающих силу цифровых гениев. Этот аватар - трехмерный арт, посвященный ее достижениям и тому позитивному воздействию, которое она оказывает на миллионы людей по всему миру, включая нас".

Айлиш - не первая звезда, которая оказалась недовольна попаданием на обложку без предварительного согласования.

В 2017 году рэпер Стормзи конфликтовал с журналом NME, который поместил его фото на обложку номера, посвященного проблемам ментального здоровья.

Хотя в прошлом он открыто говорил о том, как страдал от депрессии, журнал не стал брать у него новое интервью.

"Мне не сложно делиться своей историей, но только с моего разрешения", - писал Стормзи в "Твиттере".

Тем не менее, такие случаи в издательском мире - не редкость. Издания не обязаны согласовывать со знаменитостями их попадание на обложку, и многие редакторы используют образы звезд, чтобы проиллюстрировать те или иные темы.