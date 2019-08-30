Правообладатель иллюстрации Kensington Publishing Corp Image caption "Библия вагины", по замыслу писательницы, должна развеивать мифы и обучать женщин

Реклама книги "Библия вагины" авторства доктора Дженнифер Гантер оказалась заблокированной сразу в "Фейсбуке", "Твиттере" и "Инстаграме", утверждает американское издательство Kensington.

В издательстве, где вышла книга, говорят, что многие посты в соцсетях, содержащие слова "вагина" или "вагинальный", не были одобрены. Тексты, где этих слов не было, проблем не вызвали.

Тем не менее, в администрации соцсетей говорят, что ничего подобного не запрещали.

"Мы не блокируем рекламные твиты, в которых содержатся отсылки к гениталиям, поскольку наши правила их не запрещают", - сообщил представитель корпорации Twitter Би-би-си. - Блокировка части контента вызвана сочетанием человеческого фактора и нарушений правил рекламы, включая использование ненормативной лексики и изображений секс-игрушек".

В Facebook Би-би-си сказали, что разбираются с рекламным казусом.

Впоследствии и твиты, и посты Kensington вернулись в соцсети.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Одна из реклам, которую в "Фейсбуке" забанили за словосочетание "здоровье вагины"

Доктор Дженнифер Гантер сама обратилась к основателю "Твиттера" Джеку Дорси: "Дорогой Джек, вагина - анатомический термин, а не бранное слово". Её поддержали тысячи подписчиков.

Британский Музей вагины сообщил, что из семи их запланированных рекламных постов в "Фейсбуке" появился только один.

Согласно издательству Kensington, в "Твиттере" им сказали, что их твиты "рекламировали секс-услуги" и "использовали бранную лексику".

В свою очередь, в правилах рекламы на "Фейсбуке" действительно говорится, что объявления не должны содержать "контент для взрослых".

"Реклама не должна содержать контент для взрослых. Сюда относятся изображения обнаженных частей тела, людей в непристойных позах, а также действий, являющихся чрезмерно откровенными или сексуально провокационными. Реклама, в которой явно обозначена или подразумевается возможность познакомиться, связаться или посмотреть контент, не должна позиционироваться как связанная с сексом или сексуальными отношениями с человеком, показанным в рекламе", - говорится в пункте 4.9 правил рекламной деятельности компании Facebook.

Одно объявление, гласящее: "Доктор Джен Гантер побеседовала с Teen Vogue о здоровье вагины", - было отклонено Facebook на том основании, что издатель будто бы "не должен предполагать, что у читателей есть вопросы, связанные с их здоровьем".

Затем этот пост отредактировали: "Всё, что вам нужно знать о своём вагинальном здоровье", - но его снова отклонили из-за словосочетания "вагинальное здоровье", однако одобрили, как только слово "вагинальный" было удалено.

Другое объявление, которое включало название книги, было помечено как непечатная лексика, а затем его же одобрили - но без упоминания "Библии вагины".

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Сверху - реклама "Библии вагины", которую не одобрили в "Фейсбуке", снизу - она же без упоминания названия книги, сразу прошедшая "цензуру"

Твит Kensington, включающий акроним OBGYN (акушер-гинеколог) и ругательство, одобрили, после того как термин OBGYN (но не ругательство) удалили.

Британский Музей вагины прислал Би-би-си скриншоты, показывающие, что предложенные ими посты в Facebook отклонили, так как считалось, что они ссылаются на порносайты и рекламируют "товары для взрослых".

Музей ещё и открыться не успел: его организаторы говорят, что борются со стигмой вокруг вагины и вульвы через образование общественности.

Доктор Гюнтер сказала Би-би-си, что ей смешно, как её издатель не может "купить рекламу книги о вагине, в которой упоминается слово "вагина".

Правообладатель иллюстрации Kensington Publishing Corps Image caption Дженнифер Гантер много лет работает акушером-гинекологом и просвещает женщин

"Любое слово, которое есть в медицинском словаре, должно использоваться повсеместно. Это имеющий место анатомический термин. Когда вы не можете произнести слово, это означает, что оно постыдное. Этот патриархальный пережиток мне просто надоел", - прокомментировала специалист в беседе с Би-би-си.

В соцсетях активно критиковали соцсети за отклонение рекламы, утверждая, что такие решения приравнивают женскую анатомию к порнографии и укрепляют табу, связанные с женской физиологией и анатомией.

Пропустить Twitter пост , автор: @Jessicae13Eaton Thread



One time in 2017 when I was teaching teachers how to deliver good sex ed in schools, at the beginning of the course, the headteacher came to me & said ‘We had a meeting and we all agreed that we will say ‘penis’ but none of us are comfortable saying ‘vagina’ in lessons.’ — Dr. Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 28 августа 2019 г.

Эксперт в вопросах виктимблейминга, психолог Джессика Итон, написала о своем опыте преподавания полового воспитания: в школах педагоги говорили ей, что не хотят говорить "вагина" на уроках, но соглашаются с тем, что допустимо говорить "пенис".

"Вагина - научное слово, а не мат. Давайте отделять факты от вымысла!" - негодуют сторонники Гантер, поддержавшие издательство и писательницу.