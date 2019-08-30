Южная Осетия требует убрать грузинский блокпост у непризнанной границы

"Неприкрытый акт агрессии" - так расценил парламент отколовшейся от Грузии Южной Осетии установку нового блокпоста на территории, которую непризнанная республика считает своей. Югоосетинские власти поставили Тбилиси ультиматум - отвести силовиков от блокпоста до 6 часов утра 30 августа, в противном случаев пригрозив "законными действиями по защите граждан".

Срок ультиматума прошел, но блокпост грузинские власти не убрали. В Грузии заявляют - окрестности села Чорчана, где за несколько дней до этого установили новый пост, находился под контролем центральных властей Грузии и до, и после войны в августе 2008 года, отрицая любые претензии Южной Осетии на эту территорию.

"Разговор ультиматумами для нас категорически неприемлем", - заявил глава аппарата Совета национальной безопасности Грузии Кахабер Кемоклидзе, который встретился с журналистами на территории нового поста утром 30 августа. Кемоклидзе напомнил, что югоосетинская сторона накануне сорвала переговоры в рамках механизма по превенции инцидентов, в которых регулярно участвуют представители непризнанной республики и грузинских властей.

Он также отметил, что новый пост был устроен для "нормализации ситуации с безопасностью" у села Чорчана.

Для устройства новых позиций грузинские силовики, используя тяжелую строительную технику, провели дорогу через лес к непризнанной границе. Югоосетинская сторона также требовала остановки этих работ и отвода техники. В Цхинвали считают, что пост угрожает безопасности близлежащего осетинского села Цнелиси, что сами грузинские правоохранители отрицают.

Для деэскалации ситуации стороны в тот же день стороны договорились о встрече на нейтральной полосе земли между зонами контроля Грузии и Южной Осетии. Переговоры длились около трех часов при участии представителей наблюдательной миссии ЕС в Грузии, спецпредставителя ОБСЕ и российских пограничников.

Обе стороны заявили, что напряжение удалось снять, несмотря на то что ни грузинская, ни югоосетинская сторона не изменили своей позиции. Более того, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, объявил о том, что пограничники непризнанной республики построят свой блокпост в селе Цнелиси "для того, чтобы люди в этом селе чувствовали себя защищенными". На возведение новых позиций Бибилов дал своим подчинённым несколько дней, он должен быть готов ко времени следующих переговоров в начале сентября.

Положение у непризнанной границы Южной Осетии остается сложным на протяжении многих месяцев. Тбилиси и представители международных организаций многократно протестовали против возведения югоосетинской стороной и российскими пограничниками ограждений вдоль разделительной линии. За заборами, возведенными в процессе бордеризации, зачастую оказывались пастбища, поля и даже жилища грузинских крестьян.

Так, после проведения границы в селе Гугутианткари, Горийского района Грузии в августе этого года, двум местным жителям пришлось разбирать и заново строить свои дома, которые оказались за новым барьером.

В Тбилиси ответственность за "бордеризацию" возлагают на Россию, которая разместила свои военные части на территории Южной Осетии после российско-грузинской войны в 2008 году. В Москве уверяют, что военнослужащие и пограничники не ведут работ по возведению границ, а лишь охраняют безопасность Южной Осетии.

Россия признала независимость отколовшихся грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии после 26-го августа 2008 года. Признание поддержали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Международное сообщество считает эти территории частью Грузии. В Тбилиси действия России называют оккупацией.