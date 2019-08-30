Остров Святой Елены ищет мужчину на роль Наполеона

Управление туризма Острова Святой Елены ищет мужчину на роль Наполеона Бонапарта. Идеальный кандидат должен хорошо выглядеть в историческом костюме и уметь общаться с высокопоставленными гостями.

Как говорится в объявлении в официальном Твиттер-аккаунте управления туризма острова, там ищут "презентабельного" мужчину, который мог бы принимать участие в мероприятиях вплоть до годовщины смерти Наполеона в 2021 году.

Наполеон Бонапарт скончался 5 мая 1821 года, в 2021 году исполнится 200 лет с его смерти.

Чтобы пройти отбор на должность, мужчина должен примерить сшитый на заказ костюм Наполеона со шляпой, а также продемонстрировать "возможность общаться с людьми всех уровней, особенно с высокопоставленными". Женщинам вакансию не предлагают.

Считается, что работа на этой должности не оплачивается, однако параметры вакансии туристическое управление не раскрывает.

В управлении туризма говорят, что необходимость заполнить вакансию возникла после того, как с острова уехал предыдущий имитатор Наполеона.

"У нас уже есть сшитый на заказ костюм, потому что у нас уже был имперсонатор Наполеона. Для него и сшили костюм. Мы ищем замену. Программа на двухсотлетие еще согласовывается, но будет очень много мероприятий", - сказала в беседе с газетой Guardian представитель управления.