Правообладатель иллюстрации @Joana_SG_ on Twitter Image caption Танцовщица, которой было 30 лет, выступала в составе группы Super Hollywood Orchestra

Испанская танцовщица Хуана Санз Гарсия погибла при взрыве пиротехнического устройства во время выступления.

Актриса, которой было 30 лет, выступала в составе группы Super Hollywood Orchestra, когда рядом с ней на сцене произошел взрыв. Это произошло около двух часов ночи по местному времени. В бессознательном состоянии она была экстренно доставлена в больницу, где она вскоре скончалась.

Около тысячи зрителей присутствовали на ее выступлении в городке Лас-Берланас примерно в 100 км к северо-западу от Мадрида ночью в воскресенье.

В социальных сетях появились видеозаписи момента взрыва пиротехники на сцене. Врач и медсестра, бывшие в числе зрителей, пытались оказать певице первую помощь до прибытия скорой помощи.

Хуана Санз была главным хореографом и танцовщицей в группе Super Hollywood Orchestra, состоящей из 15 человек, среди которых певцы, музыканты и танцоры.

Эта группа должна была закрывать фестиваль в Лас-Берланас, который продолжался четыре дня.

По заявлению промоутеров группы, все предыдущие выступления сопровождались фейерверками и пиротехническими эффектами и не вызывали никаких проблем.

Городские власти, которые организовали фестиваль, выразили соболезнования родным и близким погибшей актрисы.