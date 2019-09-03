Шорт-лист Букера-2019: самое важное о книгах-номинантах и их авторах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Этвуд и Рушди получали премию Букера в 2000 и 1981 гг соответственно

В шорт-лист Букеровской премии 2019 года вошли такие признанные литераторы, как Маргарет Этвуд и Салман Рушди, а также еще четыре номинанта.

Этвуд и Рушди уже получали в прошлом эту престижную литературную премию - в 2000 и 1981 году соответственно.

В этот раз канадская писательница включена в короткий список в связи с публикацией сиквела к своей антиутопии "Рассказ служанки".

Он называется "Заветы" (The Testaments) и будет опубликован на будущей неделе. Действие происходит спустя 15 лет после окончания повествования предыдущей книги.

Британец индийского происхождения Салман Рушди оказался в списке с новой книгой "Кишот" (Quichotte) - своеобразным мета-романом о похождениях современного донкихота.

В короткий список также включены писатели Бернардин Эваристо, Чигози Обиома, Люси Эллманн и Элиф Шафак.

Победитель, выбранный из 151 соискателя, сокращенного до 13 претендентов длинного списка, будет объявлен 14 октября.

Кто вошел в шорт-лист

Маргарет Этвуд - "Заветы" (The Testaments)

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Действие нового романа, начинающееся 15 лет спустя после последней сцены предыдущей книги "Рассказ служанки", ведется от лица трех героинь.

События в первой книге разворачиваются в тоталитарном государстве Республика Гилеад, где женщины порабощены деспотичным патриархально-тоталитарным обществом, и их роль сведена к родильным машинам.

"Рассказ служанки" был экранизирован на большом экране в 1990 году, где главную роль сыграла Наташа Ричардсон. В 2017 году вышел одноименный сериал с Элизабет Мосс в главной роли, уже получивший американскую премию "Эмми".

79-летняя канадская писательница была награждена Букеровской премией в 2000 году за свой роман "Слепой убийца". Ее книги попадали в шорт-листы этой премии в 1986, 1989, 1996 и 2003 годах.

Новый роман "Заветы" выйдет в свет после полуночи 10 сентября. В тот же день Маргарет Этвуд будет рассказывать о своей новой книге в Национальном театре, и это выступление будет транслироваться в кинотеатрах по всему миру.

Питер Флоренс - один из немногих, прочитавших новый роман - назвал его "прекрасной, но беспощадной книгой, полной мощи и веры, которая никого из нас сегодня не оставит равнодушным".

Люси Эллманн - "Утки, Ньюберипорт" (Ducks, Newburyport)

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Люси Эллманн родилась в 1956 году на Среднем Западе США, в штате Иллинойс, но живет она в столице Шотландии Эдинбурге.

Она - единственная американская писательница, вошедшая в этом году в шорт-лист Букеровской премии.

Роман "Утки, Ньюберипорт" объемом в 998 страниц - это поток сознания домохозяйки из Огайо, лексически представляющий собой одно-единственное бесконечное предложение. Героиня в процессе выпечки вишневых пирогов размышляет о своем прошлом, о своей семье и своей стране.

Одна из членов жюри, Джоанна Макгрегор, назвала эту книгу "новым словом в романистике, осмысляющим современную действительность и оплакивающим боль утраты".

Впервые решение включать в список претендентов на эту премию писателей из США было принято в 2014 году и тогда оно вызвало немало нареканий.

Первым из американских литераторов премию получил в 2016 году Пол Битти с романом "Продажная тварь".

Бернардин Эваристо - "Девушка, женщина, все остальное" (Girl, Woman, Other)

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Британка с англо-нигерийскими корнями Бернардин Эваристо родилась в Лондоне в 1959 году. Это ее восьмая книга, но первая, вошедшая в короткий список Букеровской премии.

Новый роман Эваристо называют "роман-фьюжн", где рассказывается о жизни 12 человек, большинство из которых - чернокожие британцы, в основном женского пола.

Член жюри премии, китайская писательница Сяолу Го описала его как "мощный роман о современной Британии и женской доле", который стоит того, чтобы его "зачитывали вслух".

Сама автор сказала, что ей было важно проследить "скрытые болевые точки африканской диаспоры, разрушающие стереотипы и предубеждения".

Чигозе Обиома - "Оркестр для меньшинств" (An Orchestra of Minorities)

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Чигозе Обиома родился в 1986 году в Нигерии, но теперь проживает в США.

В 2015 году в шорт-лист Букера попал его первый роман "Рыбаки", который в 2018 году был поставлен в сценической версии во фринджевом лондонском театре Arcola, а на этой неделе состоится премьера этого спектакля в Вест-Энде.

"Оркестр для меньшинств" рассказывает историю молодого нигерийского фермера, который из-за любви к женщине становится мигрантом и отправляется в Европу.

Роман написан в жанре сказа, присущего мифологии африканского народа игбо.

Как выразилась член жюри, журналистка и писательница Афуа Гирш, это "книга, которая рвет твое сердце на части".

Салман Рушди - "Кишот" (Quichotte)

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Сэр Салман знаком с Букеровской премией не понаслышке. Он получил ее в 1981 году за роман "Дети полуночи"; другие его книги оказывались в шорт-листах в 1983, 1988 и 1995 годах.

Роман "Дети полуночи" также дважды получал премию "Лучшее из Букера" в 1993 году и в 2008-м - в 25-ю и 40-ю годовщины этой литературной награды.

Новый роман "Кишот" можно назвать творческим переосмыслением "Дон Кихота" Сервантеса; в нем рассказывается о стареющем коммивояжере, который едет через всю Америку, чтобы доказать, что он достоин руки телезвезды.

Название его представляет собой вариацию знаменитого имени, раскладывающуюся у Рушди фонетически на key-shot - то есть "главный выстрел". Случайно или нет - об этом узнает каждый по прочтении книги.

Этот роман, вышедший в свет 29 августа, является 12-м по счету произведением Рушди, в котором он "ломает границы художественной прозы и сатиры", как выразился председатель жюри Питер Флоренс.

Салман Рушди родился в Индии в 1947 и в настоящее время проживает в Нью-Йорке.

Он стал широко известен благодаря своей книге 1988 года "Сатанинские стихи", которая вызвала гнев со стороны мусульман, увидевших в ней непочтение в адрес пророка Магомета.

В 1989 году лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву в адрес Рушди с требованием убить писателя, и до 2002 года Рушди, проживавший тогда в Британии, находился под охраной Скотленд-ярда.

Элиф Шафак - "10 минут и 38 секунд в этом странном мире" (Minutes 38 Seconds in This Strange World)

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Британская писательница турецкого происхождения Элиф Шафак родилась во Франции в 1971 году. Она написала 17 книг, 11 из которых - художественные романы.

Действие нового романа происходит в Стамбуле и представляет собой воспоминания работницы секс-индустрии, которую оставили умирать в мусорном ящике.

Член коллегии жюри, редактор и издатель Лиз Калдер назвала роман Шафак "работой бесстрашного воображения".