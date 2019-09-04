Хищные растения в Англии исчезают. Их попытаются возродить

Media playback is unsupported on your device Примерно так насекомоядные растения расправляются с насекомыми

Находящиеся под угрозой исчезновения насекомоядные растения вновь появились в некоторых районах Англии. Их разведение направлено на то, чтобы препятствовать сокращению их количества в стране.

По словам ботаников, во многих районах исчезла росянка, это произошло из-за сокращения водных и болотных угодий.

Это растение, обладающее щупальцами, которые захватывают, а в итоге переваривают насекомое, является одним из примерно десятка насекомоядных (плотоядных) растений родом из Великобритании.

Чарльз Дарвин в свое время был просто очарован разнообразием видов росянки, собирая рисунки и информацию для своей книги "Насекомоядные растения", изданной примерно в 1876 году. О говорил, что росянка интересует его больше, чем происхождение видов.

Drosera anglica, она же росянка английская (длиннолистная)

"Это очень редкие виды росянок", - объясняет 24-летний Джошуа Стайлс из Чешира, который создал собственную благотворительную организацию "Северо-западная инициативная группа по защите редких растений" для сохранения редкой флоры, в том числе английской росянки.

"В Англии этот вид занесен в список растений, находящихся под угрозой исчезновения, он произрастает менее чем в 20 местах. Именно редкость этого растения сподвигла меня на то, чтобы предпринимать усилия по его сохранению", - добавляет он.

Степень угрозы существованию различных видов животных и растений учитывается в Красной книге. Ее составляет Международный союз охраны природы.

Правообладатель иллюстрации Chester Zoo Image caption Джошуа Стайлс

Что это за растение?

Росянка длиннолистная раньше широко встречалась Англии. За последнее столетие количество растений этого вида резко сократилось.

Изменения в система землепользования привели к пересыханию болот и торфяников, на которых обитает растение. В Шотландии и Уэльсе оно теперь встречается чаще.

Как спасают росянку?

Джошуа Стайлс сумел вырастить растение из черенков, взятых у растений, обнаруженных в графстве Камбрия. В сотрудничестве с зоопарком Честера и фондом дикой природы Ланкашира ему удалось вырастить 10 экземпляров этого вида в Рисли Мосс, рядом с Уоррингтоном.

Там подходящие условия для этого плотоядного растения, и оно должно начать размножаться.

"Каждый год в ходе цветения растение производит десятки тысяч крохотных семян. 10 растений - вроде бы немного, но они произведут большое количество семян. Я надеюсь на то, что в следующем году будет достаточное количество здоровых саженцев, возможно, около сотни", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Chester Zoo Image caption Росянка была одним из первых насекомоядных растений, привлекших внимание Чарльза Дарвина

Росянка длиннолистная (Drosera anglica)

Большинство растений извлекают питательные вещества из почвы, используя корни. Плотоядные же растения эволюционировали так, чтобы питаться животным белком

У английской росянки есть много крошечных "щупалец" на листьях, которые выделяют капли липкой, сладко пахнущей жидкости. Она привлекает насекомых

Щупальца росянки затем сжимаются вокруг добычи, топя насекомое в липкой жидкости

Растение выделяет пищеварительные ферменты, переваривая добычу

Правообладатель иллюстрации Chester Zoo Image caption Насекомых привлекают к растениям их блестящие листья

Джошуа Стайлс увлекся ботаникой в возрасте семи лет и с тех пор занимается изучением растений.

По его словам, важно сохранить плотоядные растения из соображений биологического разнообразия, а также в перспективе как потенциальный источник новых лекарственных препаратов.

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