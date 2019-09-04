Хищные растения в Англии исчезают. Их попытаются возродить
Находящиеся под угрозой исчезновения насекомоядные растения вновь появились в некоторых районах Англии. Их разведение направлено на то, чтобы препятствовать сокращению их количества в стране.
По словам ботаников, во многих районах исчезла росянка, это произошло из-за сокращения водных и болотных угодий.
Это растение, обладающее щупальцами, которые захватывают, а в итоге переваривают насекомое, является одним из примерно десятка насекомоядных (плотоядных) растений родом из Великобритании.
Чарльз Дарвин в свое время был просто очарован разнообразием видов росянки, собирая рисунки и информацию для своей книги "Насекомоядные растения", изданной примерно в 1876 году. О говорил, что росянка интересует его больше, чем происхождение видов.
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Drosera anglica, она же росянка английская (длиннолистная)
"Это очень редкие виды росянок", - объясняет 24-летний Джошуа Стайлс из Чешира, который создал собственную благотворительную организацию "Северо-западная инициативная группа по защите редких растений" для сохранения редкой флоры, в том числе английской росянки.
"В Англии этот вид занесен в список растений, находящихся под угрозой исчезновения, он произрастает менее чем в 20 местах. Именно редкость этого растения сподвигла меня на то, чтобы предпринимать усилия по его сохранению", - добавляет он.
Степень угрозы существованию различных видов животных и растений учитывается в Красной книге. Ее составляет Международный союз охраны природы.
Что это за растение?
Росянка длиннолистная раньше широко встречалась Англии. За последнее столетие количество растений этого вида резко сократилось.
Изменения в система землепользования привели к пересыханию болот и торфяников, на которых обитает растение. В Шотландии и Уэльсе оно теперь встречается чаще.
Как спасают росянку?
Джошуа Стайлс сумел вырастить растение из черенков, взятых у растений, обнаруженных в графстве Камбрия. В сотрудничестве с зоопарком Честера и фондом дикой природы Ланкашира ему удалось вырастить 10 экземпляров этого вида в Рисли Мосс, рядом с Уоррингтоном.
Там подходящие условия для этого плотоядного растения, и оно должно начать размножаться.
"Каждый год в ходе цветения растение производит десятки тысяч крохотных семян. 10 растений - вроде бы немного, но они произведут большое количество семян. Я надеюсь на то, что в следующем году будет достаточное количество здоровых саженцев, возможно, около сотни", - говорит он.
Росянка длиннолистная (Drosera anglica)
- Большинство растений извлекают питательные вещества из почвы, используя корни. Плотоядные же растения эволюционировали так, чтобы питаться животным белком
- У английской росянки есть много крошечных "щупалец" на листьях, которые выделяют капли липкой, сладко пахнущей жидкости. Она привлекает насекомых
- Щупальца росянки затем сжимаются вокруг добычи, топя насекомое в липкой жидкости
- Растение выделяет пищеварительные ферменты, переваривая добычу
Джошуа Стайлс увлекся ботаникой в возрасте семи лет и с тех пор занимается изучением растений.
По его словам, важно сохранить плотоядные растения из соображений биологического разнообразия, а также в перспективе как потенциальный источник новых лекарственных препаратов.
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