Французский петух Морис отстоял в суде право кукарекать

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Морис со своей хозяйкой Коррин Фессо

Французский петух по имени Морис вышел победителем из затяжной судебной битвы, в которой схлестнулся город с деревней, и отвоевал себе право по утрам оглашать окрестность своим пронзительным кукареканьем.

Четырехлетний петух живет у атлантического побережья Франции, на острове Олерон, ставшем в последнее время популярным среди жителей французских мегаполисов.

Они приобретают там дома, чтобы уединиться от городского шума и суеты. Но деревенщине Морису это было невдомек, и по утрам он продолжал исправно кукарекать, чем действовал на нервы соседу-горожанину Жану-Луи Бирону.

В итоге тот подал в суд за нарушение покоя на хозяев петуха - почтенную чету Фессо.

Национальные дебаты

В 2017 году Бирон отправил своим соседям официальное письмо, в котором сообщал, что вопли петуха начинаются в 4:30 утра и продолжаются до полудня.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Морис стал символом конфликта между французскими городом и деревней

Но Жаки и Коррин Фессо категорически отказались наступать на горло петушиной песне, и тогда Бирон подал на них в суд.

Разбирательство быстро стало предметом национальных дебатов. Дело в том, что стремительная урбанизация Франции привела к антагонизму между коренными сельскими жителями и понаехавшими городскими.

"Село должно оставаться таким, каким оно было всегда, и они не должны нам указывать, чтобы мы глушили наши сельские звуки, - заявила агентству Рейтер Коррин Фессо после вынесения судом вердикта. - Сегодня Морис одержал победу во имя всей Франции".

В самом деле, петух завоевал симпатии всей страны, и электронная петиция с требованием отстать от птицы и дать ей спокойно кукарекать собрала 140 тыс. подписей. Некоторые активисты даже напечатали портрет Мориса на своих футболках.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Электронную петицию в поддержку Мориса подписали 140 тыс. человек

"Мы хотели в первую очередь поддержать Коррин, а также выразить протест против привлечения к суду петуха",- говорит местный предприниматель Бенуа Гуиттон, торгующий футболками с изображением Мориса.

"А что потом? Они запретят чайкам кричать, а голубям - ворковать?" - вопрошали авторы электронной петиции, опубликованной французским веб-сайтом Mes Opinions.

Адвокаты Бирона надеялись, что чету Фессо приговорят к крупному штрафу, если окажется, что их петух нарушал общественный покой.

Однако суд города Рошфор вынес решение в пользу петуха и даже обязал Бирона выплатить хозяевам Мориса компенсацию в размере 1100 долларов.

Вердикт может стать историческим, поскольку теперь его примут во внимание судебные инстанции коммуны Ланд, где в октябре будут рассматривать иск против уток и гусей, которые "слишком громко крякают".

Нарекания вызывают также звон церковных колоколов и мычание коров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Деревенские решили немного потроллить городских, вывесив предупреждение о громких колоколах, петухах и коровах

"Все больше людей переселяется в деревню, но не для того, чтобы здесь работать, а чтобы жить и отдыхать, - объясняет географ из университета Пуатье Жан-Луи Енгю. - И, разумеется, каждый оберегает свое жизненное пространство".

Однако один важный человек в деревне Сен-Пьер Д'Олерон, где живут Фессо со своим Морисом, считает, что проблема куда серьезнее судьбы отдельно взятого за горло петуха.

"Это высшая степень нетерпимости. Вы обязаны соблюдать местные традиции", - настаивает мэр деревни мсье Кристоф Сюер.