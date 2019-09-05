Французский петух Морис отстоял в суде право кукарекать

  • 5 сентября 2019
Maurice with one his owners, Corinne Fesseau Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Морис со своей хозяйкой Коррин Фессо

Французский петух по имени Морис вышел победителем из затяжной судебной битвы, в которой схлестнулся город с деревней, и отвоевал себе право по утрам оглашать окрестность своим пронзительным кукареканьем.

Четырехлетний петух живет у атлантического побережья Франции, на острове Олерон, ставшем в последнее время популярным среди жителей французских мегаполисов.

Они приобретают там дома, чтобы уединиться от городского шума и суеты. Но деревенщине Морису это было невдомек, и по утрам он продолжал исправно кукарекать, чем действовал на нервы соседу-горожанину Жану-Луи Бирону.

В итоге тот подал в суд за нарушение покоя на хозяев петуха - почтенную чету Фессо.

Национальные дебаты

В 2017 году Бирон отправил своим соседям официальное письмо, в котором сообщал, что вопли петуха начинаются в 4:30 утра и продолжаются до полудня.

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Image caption Морис стал символом конфликта между французскими городом и деревней

Но Жаки и Коррин Фессо категорически отказались наступать на горло петушиной песне, и тогда Бирон подал на них в суд.

Разбирательство быстро стало предметом национальных дебатов. Дело в том, что стремительная урбанизация Франции привела к антагонизму между коренными сельскими жителями и понаехавшими городскими.

"Село должно оставаться таким, каким оно было всегда, и они не должны нам указывать, чтобы мы глушили наши сельские звуки, - заявила агентству Рейтер Коррин Фессо после вынесения судом вердикта. - Сегодня Морис одержал победу во имя всей Франции".

В самом деле, петух завоевал симпатии всей страны, и электронная петиция с требованием отстать от птицы и дать ей спокойно кукарекать собрала 140 тыс. подписей. Некоторые активисты даже напечатали портрет Мориса на своих футболках.

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Image caption Электронную петицию в поддержку Мориса подписали 140 тыс. человек

"Мы хотели в первую очередь поддержать Коррин, а также выразить протест против привлечения к суду петуха",- говорит местный предприниматель Бенуа Гуиттон, торгующий футболками с изображением Мориса.

"А что потом? Они запретят чайкам кричать, а голубям - ворковать?" - вопрошали авторы электронной петиции, опубликованной французским веб-сайтом Mes Opinions.

Адвокаты Бирона надеялись, что чету Фессо приговорят к крупному штрафу, если окажется, что их петух нарушал общественный покой.

Однако суд города Рошфор вынес решение в пользу петуха и даже обязал Бирона выплатить хозяевам Мориса компенсацию в размере 1100 долларов.

Вердикт может стать историческим, поскольку теперь его примут во внимание судебные инстанции коммуны Ланд, где в октябре будут рассматривать иск против уток и гусей, которые "слишком громко крякают".

Нарекания вызывают также звон церковных колоколов и мычание коров.

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Image caption Деревенские решили немного потроллить городских, вывесив предупреждение о громких колоколах, петухах и коровах

"Все больше людей переселяется в деревню, но не для того, чтобы здесь работать, а чтобы жить и отдыхать, - объясняет географ из университета Пуатье Жан-Луи Енгю. - И, разумеется, каждый оберегает свое жизненное пространство".

Однако один важный человек в деревне Сен-Пьер Д'Олерон, где живут Фессо со своим Морисом, считает, что проблема куда серьезнее судьбы отдельно взятого за горло петуха.

"Это высшая степень нетерпимости. Вы обязаны соблюдать местные традиции", - настаивает мэр деревни мсье Кристоф Сюер.

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