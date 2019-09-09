Как клип Тимати и Гуфа поставил антирекорд в российском YouTube

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Выпущенный ко дню города Москвы клип Тимати и Гуфа "Москва" установил рекорд по числу дизлайков в русскоязычном сегменте YouTube за всё время.

За два дня после публикации 7 сентября ролик набрал более миллиона дислайков (отметок "Не нравится"), лайк же поставили лишь 57 тысяч человек при более чем 3 млн просмотров клипа за два дня.

Более того, клип попал в топ-50 самых "нелюбимых" видео мирового Youtube: пока он на 49-й строчке, но количество дизлайков уверенно ползёт вверх.

В тексте песни на 872-летие Москвы есть такие строчки: "Пешком с Арбата и до площади Гагарина - там хлопну бургер за здоровье Собянина", "Город, что не проводит гей-парады" и вызвавшая особый резонанс в интернете "Не хожу на митинги и не втираю дичь".

Оба рэпера уверяют, что славословия в адрес действующего мэра Сергея Собянина - их личная инициатива, и они не получали на запись и съемку клипа финансирования от мэрии.

В ответ на поток негатива в соцсетях Тимати ответил в комментариях к своему посту "Инстаграме" одному из хейтеров: "Мне не стыдно, мне не заплатили, и я не спасаю бизнес. Я придерживаюсь своей позиции и не переобуваюсь на потребу толпы. По митингам: а ты сам-то знаешь, что половина людей, которые туда ходят, получают деньги?)".

Гуф также прокомментировал реакцию на видео в своих уже не доступных в "Инстаграме", но сохраненных в скриншотах, сториз: "Трек и клип сделаны за два дня. Никакого госзаказа, никаких денег тут нет. Тупо дрон и желание поздравить свой город. По крайней мере, хотелось бы в это верить".

Предыдущий рекорд принадлежал клипу Фейса "Я роняю Запад", у которого более 650 тысяч дислайков при почти 17 млн просмотров.

"Дна достичь"

Комментаторы на Youtube не только активно ставили дислайки, но и оставляли резкие комментарии под клипом.

"Пусть все увидят, что такое проституция", - пишет юзер Art_st 26.

Появились и видеопародии: так, пользователь под ником Менаховский поменял видеоряд клипа на записи избиения людей на летних оппозиционных митингах.

Комментаторы пишут, что "с правильным видеорядом и песня заиграла новыми красками".

Интересно, что юзеры пустились в сочинение четверостиший на основе панчей из текста песни.

"Не хожу на митинги, / Не втираю дичь. / Такого уровня продажности / Я сумел достичь", - срифмовал The Quiet Man.

"И быстрее прочих / Умею дна достичь", - предложила свою версию последних двух строк Юлия Ким.

Однако сами поэтические способности негативно настроенных комментаторов подверглись критике.

"Главная новость - засобянинский клип Тимати и Гуфа с панчами типа "Не хожу на митинги, не втираю дичь" НЕ набрал миллион дизлайков к утру понедельника. Также в комментах удручающе мало годных пародий...", - расстроился создатель разоблачительного проекта "Лапшеснималочная" медиаредактор Алексей Ковалев.

Некоторые, памятуя о меме 8-летней давности "Гуф умер", решили обыграть участие москвича в треке.

"Московские власти говорили, что у снятых кандидатов подписи умерших людей. А у самих за Собянина агитирует Гуф. Дичь", - констатирует главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.

При этом нашлись и те, кто поверил рэперам, что они записали трек по душевному порыву.

Автор фильма "Юморист", сценарист ленты "ДухLess" и Михаил Идов рассказал, как в 2013 году Тимати написал трек под названием "GQ" и поставил редакцию журнала - включая возглавлявшего ее Идова - перед фактом.

"Есть разница между бренд-рэпом и осаннами коррупционерам. Но в целом - исходя из опыта! - я реально не исключаю, что трек "Москва" родился, так сказать, органически", - замечает Идов в "Твиттере".

Для Тимати не редкость участие в прокремлевских мероприятиях. Так, к началу лета он представил военную коллекцию для минобороны и подарил армейскую куртку лично министру Сергею Шойгу, а в конце августа рэпер появился на митинге-концерте в честь Дня российского флага на проспекте Сахарова.