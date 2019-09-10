Первая "живая" презентация Apple на YouTube: чего ждут соцсети

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Во вторник Apple проводит первую в своей истории презентации в живом формате на YouTube. Каждый год в преддверии презентации "яблочных" новинок возникает масса мемов и шуток, и мы познакомились с ними.

Многие обозреватели техники заранее получили загадочного содержания анонс от корпорации: "Только путём инновации".

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Почти все техноэксперты ожидают объявления новых цветов iPhone и часов Apple Watch.

Причём ожидаются сразу три новых iPhone, два из которых будут обозначаться как iPhone Pro. Они будут оснащены новой камерой с тремя объективами, способной резко улучшить характеристики съёмки при слабом освещении по сравнению с предыдущими моделями.

FaceID - система распознавания лиц - также станет чувствительнее.

Согласно сообщению посвящённого продукции Apple сайта 9to5Mac, новые часы Apple Watch будут отслеживать качество сна их владельцев - и напоминать им о необходимости зарядить часы перед отходом ко сну.

Кроме того, от компании ожидают презентацию операционной системы iOS 13, которая добавит новых функций даже старым девайсам.

Эксперты также уверены, что Apple приложит больше усилий для интеграции его техники и приложений с устройствами и приложениями других компаний.

Что будет с Apple News+, Apple TV+ и Apple Card на новой презентации, пока остаётся лишь догадываться.

"20 камер на iPhone"

Пользователи реагируют на презентацию нетерпеливыми шутками - кто-то, например, воображает, что у будущих айфонов будет покрыта камерами вся задняя панель.

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"Я осознал, что сегодня день презентации Apple, потому что мой телефон начал глючить без причины", - смеётся блогер и подкастер Джошуа Раш.

Хейтеры тоже не дремлют.

"Это самый уродливый iPhone из когда-либо созданных", - жестоко шутит юзер Архам Али.

"Через два года iPhone 11, из-за которого вас так трясёт, подешевеет. Просто умейте ждать", - иронизирует @tumisaac.

Завышенная, по мнению пользователей, стоимость свежих девайсов Apple находит своё отражение в мемах.

"Сегодня получила много комплиментов, что, мол, как хорошо я сегодня выгляжу. Ответила, что сегодня же презентация Apple и все прихожане должны выглядеть отменно перед очередным пришествием Христа", - иронизирует пользовательница @machhete.

"Любая презентация Apple заканчивается одинаково", - резюмирует пользователь @yakubenko_m.