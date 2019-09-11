"Златан, помоги!": Ибрагимовича просят поддержать российского школьника из-за прически
Четвероклассник Прохор Ильиных из Сосновоборска Красноярского края стал звездой соцсетей, отстаивая свою прическу в противостоянии с педагогами школы. У мальчика выбриты виски, а обесцвеченные волосы на макушке собраны в пучок, как у кумира - шведского футболиста Златана Ибрагимовича. Неравнодушные юзеры принялись писать знаменитому нападающему, чтобы тот поддержал юного фаната.
"Почему одному можно это делать: "я хочу так самовыражаться", - завтра все остальные пойдут самовыражаться, на кого они будут похожи? Завтра он самовыразится - подойдет, ударит кого-нибудь", - небанально подошла к определению слова "самовыражение" директор сосновоборской школы №4 Людмила Пестова в беседе с местными СМИ.
Дело дошло до того, что родителям мальчика предложили перевести его на домашнее обучение. В ответ они написали официальное письмо с требованием разъяснений от школы и пригрозили пойти в прокуратуру.
Причёска man bun, также известная по-русски как "дракончик", популярна у знаменитостей: помимо Ибрагимовича, её также носили голливудские актёры Орландо Блум, Брэд Питт и Леонардо ди Каприо.
Футбольный тренер школьника Александр Глушков назвал поведение преподавателей самодурством и предостерёг их от травмирования психики мальчика.
В свою очередь, классная руководительница и завуч школы рассказывали Прохору о "вызывающем, немужском и принесённом с Запада характере" его причёски.
"Ты будущее"
Московский блогер-многотысячник Анатолий "Ноготочки" Капустин призвал подписчиков писать Златану на английском, чтобы тот ответил юному поклоннику его таланта из России.
Поддержавшие Капустина медиаресурсы запустили вдогонку хэштег #ProkhorNeedYourHelp.
"Привет, Златан, пожалуйста, помоги своему фанату, которого травят учителя из-за такой же, как у тебя, причёски", - такие англоязычные комментарии оставляют в "Инстаграме" звезды футбола юзеры из России.
Флешмоб перетёк и в поток поддержки, адресованной лично Прохору.
"Прохор, самое главное что нужно помнить - учителя и тираны, душащие все возможные способы самовыражения, останутся в прошлом, а такие, как ты, станут будущим", - уверен блогер Митя Достоевский.
"Прохор, ты и твои родители - молодцы! Идите до конца", - увещевает Никита Каньшин.
"Стоит помнить, что нет никаких законов и правил, которые бы обязывали учеников выглядеть "правильно", есть только неумные учителя, которые считают, что имеют право диктовать подобные условия. Прохор, ты потрясающий парень, и ты личность! Не дай никому сломить себя", - напутствует юзер @peteneva.
"А самое главное, Прохор, помни, что все рамки стоят только у нас в голове. У кого-то они размером с ковер, а у кого-то выходят за пределы галактики. И среди учителей тоже есть адекватные люди, желаю в жизни встречать именно таких", - сочувствует Лена Белкина.
Мама мальчика послала поддержавшим её сына участникам флешмоба ответную благодарность.
Златан Ибрагимович пока не отреагировал на российский флешмоб ни в одной из соцсетей.