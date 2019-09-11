Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Златан Ибрагимович не первый год носит такую прическу

Четвероклассник Прохор Ильиных из Сосновоборска Красноярского края стал звездой соцсетей, отстаивая свою прическу в противостоянии с педагогами школы. У мальчика выбриты виски, а обесцвеченные волосы на макушке собраны в пучок, как у кумира - шведского футболиста Златана Ибрагимовича. Неравнодушные юзеры принялись писать знаменитому нападающему, чтобы тот поддержал юного фаната.

"Почему одному можно это делать: "я хочу так самовыражаться", - завтра все остальные пойдут самовыражаться, на кого они будут похожи? Завтра он самовыразится - подойдет, ударит кого-нибудь", - небанально подошла к определению слова "самовыражение" директор сосновоборской школы №4 Людмила Пестова в беседе с местными СМИ.

Дело дошло до того, что родителям мальчика предложили перевести его на домашнее обучение. В ответ они написали официальное письмо с требованием разъяснений от школы и пригрозили пойти в прокуратуру.

Причёска man bun, также известная по-русски как "дракончик", популярна у знаменитостей: помимо Ибрагимовича, её также носили голливудские актёры Орландо Блум, Брэд Питт и Леонардо ди Каприо.

Футбольный тренер школьника Александр Глушков назвал поведение преподавателей самодурством и предостерёг их от травмирования психики мальчика.

В свою очередь, классная руководительница и завуч школы рассказывали Прохору о "вызывающем, немужском и принесённом с Запада характере" его причёски.

"Ты будущее"

Московский блогер-многотысячник Анатолий "Ноготочки" Капустин призвал подписчиков писать Златану на английском, чтобы тот ответил юному поклоннику его таланта из России.

Пропустить Twitter пост , автор: @A_Kapustin Hey, @Ibra_official Look at this boy

He wants to be like Zlatan

He scores goals like Zlatan

He wears a haircut like you

But his teacher tell him, that he should not be like Zlatan, and he should look like a sucker. Can you make a short video to support this young and brave man? — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 10 сентября 2019 г.

Поддержавшие Капустина медиаресурсы запустили вдогонку хэштег #ProkhorNeedYourHelp.

"Привет, Златан, пожалуйста, помоги своему фанату, которого травят учителя из-за такой же, как у тебя, причёски", - такие англоязычные комментарии оставляют в "Инстаграме" звезды футбола юзеры из России.

Флешмоб перетёк и в поток поддержки, адресованной лично Прохору.

"Прохор, самое главное что нужно помнить - учителя и тираны, душащие все возможные способы самовыражения, останутся в прошлом, а такие, как ты, станут будущим", - уверен блогер Митя Достоевский.

Пропустить Twitter пост , автор: @NatashaChernika «Дорогой Прохор! Любая негативная реакция взрослых (и не только) на твою «непохожесть» - это банальная зависть и желание сделать с собой тоже что-то необычное, но они боятся осуждения. Выгляди так, как тебе хочется » - передаёт тебе моя 74-летняя бабуля и я. :) pic.twitter.com/2UULhP3bYX — Черника (@NatashaChernika) 10 сентября 2019 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @io_leoneleeroy Дорогой Прохор!Это я,работаю помощником нотариуса и через пару лет сама стану нотариусом.Учась в универе, носила яркий мейкап и дико-цветные волосы.Ни одна живая душа во"взрослом"мире не скажет тебе ни слова по поводу того,как ты хочешь выглядеть,кем бы ты ни был. Самовыражайся💪 pic.twitter.com/NPJQvlYiTU — Lady Lamb (@io_leoneleeroy) 10 сентября 2019 г.

"Прохор, ты и твои родители - молодцы! Идите до конца", - увещевает Никита Каньшин.

"Стоит помнить, что нет никаких законов и правил, которые бы обязывали учеников выглядеть "правильно", есть только неумные учителя, которые считают, что имеют право диктовать подобные условия. Прохор, ты потрясающий парень, и ты личность! Не дай никому сломить себя", - напутствует юзер @peteneva.

"А самое главное, Прохор, помни, что все рамки стоят только у нас в голове. У кого-то они размером с ковер, а у кого-то выходят за пределы галактики. И среди учителей тоже есть адекватные люди, желаю в жизни встречать именно таких", - сочувствует Лена Белкина.

Мама мальчика послала поддержавшим её сына участникам флешмоба ответную благодарность.

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Златан Ибрагимович пока не отреагировал на российский флешмоб ни в одной из соцсетей.