"Златан, помоги!": Ибрагимовича просят поддержать российского школьника из-за прически

  • 11 сентября 2019
Златан Ибрагимович Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Златан Ибрагимович не первый год носит такую прическу

Четвероклассник Прохор Ильиных из Сосновоборска Красноярского края стал звездой соцсетей, отстаивая свою прическу в противостоянии с педагогами школы. У мальчика выбриты виски, а обесцвеченные волосы на макушке собраны в пучок, как у кумира - шведского футболиста Златана Ибрагимовича. Неравнодушные юзеры принялись писать знаменитому нападающему, чтобы тот поддержал юного фаната.

"Почему одному можно это делать: "я хочу так самовыражаться", - завтра все остальные пойдут самовыражаться, на кого они будут похожи? Завтра он самовыразится - подойдет, ударит кого-нибудь", - небанально подошла к определению слова "самовыражение" директор сосновоборской школы №4 Людмила Пестова в беседе с местными СМИ.

Дело дошло до того, что родителям мальчика предложили перевести его на домашнее обучение. В ответ они написали официальное письмо с требованием разъяснений от школы и пригрозили пойти в прокуратуру.

Причёска man bun, также известная по-русски как "дракончик", популярна у знаменитостей: помимо Ибрагимовича, её также носили голливудские актёры Орландо Блум, Брэд Питт и Леонардо ди Каприо.

Футбольный тренер школьника Александр Глушков назвал поведение преподавателей самодурством и предостерёг их от травмирования психики мальчика.

В свою очередь, классная руководительница и завуч школы рассказывали Прохору о "вызывающем, немужском и принесённом с Запада характере" его причёски.

"Ты будущее"

Московский блогер-многотысячник Анатолий "Ноготочки" Капустин призвал подписчиков писать Златану на английском, чтобы тот ответил юному поклоннику его таланта из России.

Поддержавшие Капустина медиаресурсы запустили вдогонку хэштег #ProkhorNeedYourHelp.

"Привет, Златан, пожалуйста, помоги своему фанату, которого травят учителя из-за такой же, как у тебя, причёски", - такие англоязычные комментарии оставляют в "Инстаграме" звезды футбола юзеры из России.

Флешмоб перетёк и в поток поддержки, адресованной лично Прохору.

"Прохор, самое главное что нужно помнить - учителя и тираны, душащие все возможные способы самовыражения, останутся в прошлом, а такие, как ты, станут будущим", - уверен блогер Митя Достоевский.

"Прохор, ты и твои родители - молодцы! Идите до конца", - увещевает Никита Каньшин.

"Стоит помнить, что нет никаких законов и правил, которые бы обязывали учеников выглядеть "правильно", есть только неумные учителя, которые считают, что имеют право диктовать подобные условия. Прохор, ты потрясающий парень, и ты личность! Не дай никому сломить себя", - напутствует юзер @peteneva.

"А самое главное, Прохор, помни, что все рамки стоят только у нас в голове. У кого-то они размером с ковер, а у кого-то выходят за пределы галактики. И среди учителей тоже есть адекватные люди, желаю в жизни встречать именно таких", - сочувствует Лена Белкина.

Мама мальчика послала поддержавшим её сына участникам флешмоба ответную благодарность.

Златан Ибрагимович пока не отреагировал на российский флешмоб ни в одной из соцсетей.

Похожие темы

Новости по теме