Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего от секса в командировке
Французской компании придется заплатить семье сотрудника, у которого в служебной командировке остановилось сердце во время секса с незнакомкой.
Суд в Париже признал случившееся несчастным случаем на производстве, а значит, родным покойного положена компенсация от работодателя.
Компания пыталась доказать, что сотрудник не был на работе, когда решил провести время с женщиной, которую он впервые встретил.
Но, как подтвердил судья, по французским законам, ответственность за любые травмы и несчастные случаи во время рабочей поездки лежит на работодателе.
"Как душ или ужин"
История эта тянется с 2013 года. Мужчина, известный как Ксавье X, работал инженером в компании TSO, занимающейся сервисным обслуживанием железных дорог и имеющей офис недалеко от Парижа.
В 2013 году он скончался в командировке в результате "внебрачной связи с абсолютно незнакомым человеком", как назвали произошедшее в компании TSO.
Государственная страховая компания посчитала смерть Ксавье Х несчастным случаем на рабочем месте, а это означало, что компенсацию должен выплатить работодатель.
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Страховщики указывали, что в командировке компания несет ответственность за своего сотрудника, даже если он в этот момент не работает, а занимается обычными бытовыми делами.
Страховая компания заявила, что секс в командировке как раз и является заурядным бытовым занятием - таким же, как душ или ужин. Компания TSO возмутилась этим решением и оспорила его в суде.
Но апелляционный суд в Париже встал на сторону страховщиков. "Во время командировки сотруднику положена социальная защита на весь ее период, независимо от обстоятельств", - заключил суд.