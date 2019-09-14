Слишком много дырок? Кого напугал iPhone 11 Pro

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption Слишком много отверстий, считают критики новой модели iPhone

Люди, испытывающие страх при виде скоплений отверстий, утверждают, что дизайн iPhone 11 Pro с тройной камерой их пугает. Это называется "трипофобия".

Во вторник компания Apple представила новую линейку своих смартфонов. Они получили новые дополнительные камеры. В модель iPhone 11 Pro добавили третью камеру - то есть три кружочка на задней панели, расположенные рядом друг с другом.

И теперь сотни пользователей смартфонов утверждают, что новый дизайн вызвал у них "трипофобию".

Пропустить Twitter пост , автор: @RunawayDevochka Могу сказать, что мне как-то противно смотреть на айфоны с 3 камерами. У меня есть трипофобия и сразу же появляется ассоциация с этой фобией, когда я смотрю на эти камеры



Фотографий трипофобии я не могу вам предоставить, потому что боюсь гуглить... pic.twitter.com/DgfDbwzGvr — однодневка (@RunawayDevochka) 12 сентября 2019 г.

Термин "трипофобия" был впервые использован в 2005 году на онлайн-форуме Reddit, с тех пор о нем часто упоминают в социальных сетях.

Американская актриса Сара Полсон из сериала "Американская история ужасов" и фотомодель Кендалл Дженнер - среди тех, кто говорит, что испытывает "трипофобию".

Люди с "трипофобией" испытывают чувство отвращения, глядя на маленькие дырочки.

Когда человек видит скопление маленьких отверстий (пчелиные соты, архитектурные детали, пузырьки в закипевшей воде), он испытывает нервную дрожь. Исследователи считают это состояние не психологическим заболеванием, а рефлексом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У людей с сильной "трипофобией" эта картинка может вызвать страх

Ученый Джефф Коул из Университета Эссекса участвовал в первом полном научном исследовании фобии. Он утверждает, что реакция на скопление отверстие может быть экстремальной: некоторых тошнит, другие говорят, что в течение нескольких дней не могут ходить на работу.

У некоторых людей этот эффект выражен ярко, у других слабее. Но для компании Apple "трипофобия" может оказаться довольно серьезным фактором. В соцсетях жалуются, что фотографии трех камер iPhone 11 pro вызывают у страдающих "трипофобией" приступы тревоги и отвращения.

"Он весь в камерах!" - жалуется один из пользователей.

Пропустить Twitter пост , автор: @be_bebe_bebe_be Когда у одногруппница трипофобия:

-ты видела новый айфон?

-да, я его уже испугалась — Всадник с мыса Артемисион (@be_bebe_bebe_be) 12 сентября 2019 г.

Сам термин родился в "Фейсбуке": его употребил студент нью-йоркского университета, говоря о том, что ему некомфортно смотреть на многочисленные отверстия. Сейчас этот рефлекс изучают психологи.

Психолог Стелла Лоренцо считает, что считает, что этот феномен, вероятно, имеет эволюционную основу. Такую же, как страх и брезгливость. Страх помогал избегать хищников, а брезгливость заставляла людей держаться подальше от подозрительной еды.

Image caption Люди с "трипофобией" испытывают чувство отвращения, глядя на маленькие дырочки

Возможно, скоплений отверстий рассматривались на своем теле как признак инфекции, на теле других - как потенциальный источник заражения. Другие ученые считают, что боязнь отверстий помогала избегать опасных насекомых и змей.

Камеры iPhone Pro в первую очередь предназначены для профессионалов в области фото- и киносъемки. Три объектива на задней панели аппарата - это телефото, широкоугольный и ультраширокоугольный.

Пропустить Twitter пост , автор: @alina4evers Пичаль у меня. Собиралась я себе купить последний айфон. И десяточка меня устраивала. И теперь выходит 11. И он мне совсем не нравится. Но не ходить же мне как лохушке с предпоследним. А у меня трипофобия, не могу я на 11 даже смотреть!!!! Вот как жить? pic.twitter.com/XQG2ZnyIY1 — Alina Ever (@alina4evers) 12 сентября 2019 г.

В предыдущих моделях объективов было меньше, подобных проблем не возникало. Эффект усиливается, если на изображении несколько смартфонов находятся рядом - и их объективы как бы сливаются в скопление отверстий.