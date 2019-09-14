Слишком много дырок? Кого напугал iPhone 11 Pro
Люди, испытывающие страх при виде скоплений отверстий, утверждают, что дизайн iPhone 11 Pro с тройной камерой их пугает. Это называется "трипофобия".
Во вторник компания Apple представила новую линейку своих смартфонов. Они получили новые дополнительные камеры. В модель iPhone 11 Pro добавили третью камеру - то есть три кружочка на задней панели, расположенные рядом друг с другом.
И теперь сотни пользователей смартфонов утверждают, что новый дизайн вызвал у них "трипофобию".
Термин "трипофобия" был впервые использован в 2005 году на онлайн-форуме Reddit, с тех пор о нем часто упоминают в социальных сетях.
Американская актриса Сара Полсон из сериала "Американская история ужасов" и фотомодель Кендалл Дженнер - среди тех, кто говорит, что испытывает "трипофобию".
Люди с "трипофобией" испытывают чувство отвращения, глядя на маленькие дырочки.
Когда человек видит скопление маленьких отверстий (пчелиные соты, архитектурные детали, пузырьки в закипевшей воде), он испытывает нервную дрожь. Исследователи считают это состояние не психологическим заболеванием, а рефлексом.
Ученый Джефф Коул из Университета Эссекса участвовал в первом полном научном исследовании фобии. Он утверждает, что реакция на скопление отверстие может быть экстремальной: некоторых тошнит, другие говорят, что в течение нескольких дней не могут ходить на работу.
У некоторых людей этот эффект выражен ярко, у других слабее. Но для компании Apple "трипофобия" может оказаться довольно серьезным фактором. В соцсетях жалуются, что фотографии трех камер iPhone 11 pro вызывают у страдающих "трипофобией" приступы тревоги и отвращения.
"Он весь в камерах!" - жалуется один из пользователей.
Сам термин родился в "Фейсбуке": его употребил студент нью-йоркского университета, говоря о том, что ему некомфортно смотреть на многочисленные отверстия. Сейчас этот рефлекс изучают психологи.
Психолог Стелла Лоренцо считает, что считает, что этот феномен, вероятно, имеет эволюционную основу. Такую же, как страх и брезгливость. Страх помогал избегать хищников, а брезгливость заставляла людей держаться подальше от подозрительной еды.
Возможно, скоплений отверстий рассматривались на своем теле как признак инфекции, на теле других - как потенциальный источник заражения. Другие ученые считают, что боязнь отверстий помогала избегать опасных насекомых и змей.
Камеры iPhone Pro в первую очередь предназначены для профессионалов в области фото- и киносъемки. Три объектива на задней панели аппарата - это телефото, широкоугольный и ультраширокоугольный.
В предыдущих моделях объективов было меньше, подобных проблем не возникало. Эффект усиливается, если на изображении несколько смартфонов находятся рядом - и их объективы как бы сливаются в скопление отверстий.