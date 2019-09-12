Правообладатель иллюстрации Archeomodena Image caption Мужчины держались за руки более полутора тысяч лет, пока их не обнаружили археологи

Обнаруженные в 2009 году скелеты, которые лежали в одной могиле на территории древнего некрополя в Италии, принадлежат двум мужчинам, выяснили исследователи. Ранее считалось, что это останки мужчины и женщины.

Захоронение было обнаружено при раскопках в итальянском городе Модена. Скелеты, ставшие известными как "любовники из Модены", держались за руки и смотрели друг на друга.

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Останки плохо сохранились, поэтому определить их половую принадлежность сразу не представлялось возможным. Это удалось сделать благодаря современным технологиям анализа зубной эмали.

Как утверждают исследователи из Университета Болоньи, мужчины были похоронены в период между IV и VI веками нашей эры. В каких отношениях они состояли, неизвестно, однако во время похорон кто-то специально расположил тела именно таким образом.

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Глава группы исследователей Федерико Лульи сказал в интервью телекомпании Rai, что мужчины могли быть братьями или солдатами, погибшими вместе в сражении.

Ученые утверждают, что это открытие поможет лучше понять древние похоронные ритуалы.