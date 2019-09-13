Лето, прощай, или как отдыхали москвичи

В отличие от многих европейских городов, лето в Москве в этом году было не слишком жарким. Но жители мегаполиса старались не упускать момент.

О том, как проводили выходные москвичи, - в нашем небольшом фотоэссе.

Купаться в черте города, наверное, отважится не каждый, но если очень хочется... Бабаевский пруд на востоке Москвы в жаркие выходные пользуется популярностью.

А это Москва-река в районе Филей.

На западе столицы природному водоему есть альтернатива - бассейн. Там же можно и погреться на солнышке.

Солнечные ванны в районе Пионерской.

Пассивный отдых в Гольяново.

Любителей активного отдыха в Москве немало: велики, ролики, лонгборды, баскетбол... И даже спортивные танцы в Филевском парке!

Летом в Москве появляется много гамаков: их крепят в кафе, на столбах во дворах, между деревьями в парках. Отличный вариант, если нет желания ехать полоть грядки, но почувствовать себя "как на даче" хочется.

Борисовские пруды на юге столицы окружены панельными многоэтажками. Купальщиков тут нет, но много любителей водных развлечений (SUP, лодочки, вейкборды) и загорающих. Некоторые лежат прямо на бетонных плитах.

Единения с природой можно достичь, не отходя далеко от дома.

Отдых в "каменных джунглях" может быть очень гармоничным... Главное - уметь расслабляться!

Фото: Яна Соболева