Лето, прощай, или как отдыхали москвичи

  • 13 сентября 2019
Мальчик прыгает с моста в пруд

В отличие от многих европейских городов, лето в Москве в этом году было не слишком жарким. Но жители мегаполиса старались не упускать момент.

О том, как проводили выходные москвичи, - в нашем небольшом фотоэссе.

Купаться в черте города, наверное, отважится не каждый, но если очень хочется... Бабаевский пруд на востоке Москвы в жаркие выходные пользуется популярностью.

Люди купаются в Москва-реке

А это Москва-река в районе Филей.

Мужчина загорает около бассейна

На западе столицы природному водоему есть альтернатива - бассейн. Там же можно и погреться на солнышке.

Женщина загорает

Солнечные ванны в районе Пионерской.

Люди лежат на траве

Пассивный отдых в Гольяново.

Девушки танцуют

Любителей активного отдыха в Москве немало: велики, ролики, лонгборды, баскетбол... И даже спортивные танцы в Филевском парке!

Мужчина в гамаке

Летом в Москве появляется много гамаков: их крепят в кафе, на столбах во дворах, между деревьями в парках. Отличный вариант, если нет желания ехать полоть грядки, но почувствовать себя "как на даче" хочется.

Мужчина загорает около пруда

Борисовские пруды на юге столицы окружены панельными многоэтажками. Купальщиков тут нет, но много любителей водных развлечений (SUP, лодочки, вейкборды) и загорающих. Некоторые лежат прямо на бетонных плитах.

Женщина стоит на фоне многоэтажного дома

Единения с природой можно достичь, не отходя далеко от дома.

Женщина лежит в траве

Отдых в "каменных джунглях" может быть очень гармоничным... Главное - уметь расслабляться!

Фото: Яна Соболева

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