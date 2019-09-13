В ЗАГС на катафалке: Виторган и соцсети шутят о свадьбе Собчак и Богомолова

Правообладатель иллюстрации Ksenia Sobchak/Telegram Image caption Свидетелем со стороны невесты стал дизайнер Андрей Бартенев (слева в костюме девушки-грозди), а со стороны жениха - журналист Андрей Колесников (справа в пиджаке)

Экс-кандидат в президенты России, телеведущая и писательница Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Соцсети не обошли стороной свадьбу знаменитости в пятницу 13-го сентября.

Сначала к Грибоедовскому ЗАГСу подъехал чёрный траурный автомобиль, украшенный красными цветами и надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Продолжился праздник поездкой по Москве в катафалке с открытым задом.

Пропустить Twitter пост , автор: @Best_Ural Туфли Собчак и Богомолова прямо сейчас торчат из их катафалка, который на скорости мчится по Москве с открытым багажником.



Главное, чтобы не было кочек на пути, иначе будет больно не только Виторгану.. pic.twitter.com/RApAtUn1Fa — Татьяна 🇷🇺🌹🌲 (@Best_Ural) 13 сентября 2019 г.

После этого Управление ГИБДД по Москве сообщило ТАСС, что изучает проезд катафалка с открытой дверцей по городу, а одна из главных героинь рунета оказалась в трендах соцсетей.

"А ГИБДД и правда мучает моих водителей, почему катафалк был открыт? Спойлер - потому что мы дышим!", - быстро отреагировала острая на язык телеведущая.

"Новости, которые мы заслужили", - грустно пишет пользователь под ником Доктор Мом.

"Свадьба Собчак какой-то невозможный колхозный сюр от начала до конца", - пишет @battlescarsss.

Но кто-то из пользователей, наоборот, подошел к свадьбе-шоу практично.

В свою очередь, российские таблоиды целый день рассказывали об "эффектном торжестве". А подруги телеведущей, включая Светлану Бондарчук, поздравляют ее собственными яркими фотографиями с красивыми букетами.

Пользователей немало удивило венчание незамеченной в особой симпатии к религии Собчак в церкви - особенно в пятницу, 13-го, после тура по московским улицам на катафалке.

Пропустить Twitter пост , автор: @spacelordrock А ещё я не понимаю, эта вот эта Собчак в церкви венчалась, что на фото, или какая-то другая? Та, которая церковь поливает при каждом удобном случае? Как-то неудобно получается. pic.twitter.com/Oa2m1Tqlj3 — Голос Мордора (@spacelordrock) 13 сентября 2019 г.

"Насколько раба Божия Ксения готова к тому, чтобы строить христианскую семью и спросили ли ее об этом, или она воспринимает венчание просто как красивую церемонию", - задался вопросом в интервью "Интерфаксу" настоятель соседнего с тем, где венчалась пара, храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин.

Правообладатель иллюстрации xenia_sobchak Image caption Собчак и Богомолов у стен Кремля

"В Петербурге есть прекрасная традиция: молодожены возлагают цветы Медному Всаднику. И когда я спросила у [Богомолова], а что принято у вас, в Москве? Он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: ложи сюда", - повествует о радостном дне сама Собчак в "Телеграм"-канале и в "Инстаграме", где выложила фото с цветами у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. Памятник открыли в 2016 году.

Празднования продолжились в Музее Москвы на Крымском валу, куда приехали Фёдор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Андрей Малахов, Земфира, Игорь Верник и другие российские селебрити.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На праздничный банкет молодожены приехали уже в карете

"Уважаю Ксению Собчак и желаю ей личного счастья", - радуется за молодую пользовательница Ангелина Рогова.

Бывший же супруг Собчак актер Максим Виторган в день свадьбы пошутил у себя в "Фейсбуке".

"Сейчас реквизиторы на съемочной площадке потеряли мое игровое обручальное кольцо... хохочу...)", - веселится режиссер.

"Пусть говорят"?

Помимо объявления о браке 13 сентября появился и трейлер Первого канала со словом "Скоро", который комментаторы и журналисты интерпретировали как знак перехода Собчак на работу ведущей в ток-шоу "Пусть говорят".

В ролике канала Собчак разговаривает по телефону с человеком по имени Андрей, а затем говорит, что ей сделали предложение, от которого невозможно отказаться.

В комментариях к ролику зрители энтузиазма не выразили.

Пропустить Twitter пост , автор: @gniloywest Ксения Собчак будет вести шоу «Пусть Говорят» на Первом канале



Ну вот, а вы говорили, что она ничего не добьётся на президентских выборах! — Загнивающий Запад (@gniloywest) 13 сентября 2019 г.

"В силу последних новостей, вспоминаю, как Собчак говорила, что пришла в политику всерьёз и надолго! Оно и видно", - по-своему резюмировала события дня @LexaSandra.