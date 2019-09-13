В ЗАГС на катафалке: Виторган и соцсети шутят о свадьбе Собчак и Богомолова
Экс-кандидат в президенты России, телеведущая и писательница Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Соцсети не обошли стороной свадьбу знаменитости в пятницу 13-го сентября.
Сначала к Грибоедовскому ЗАГСу подъехал чёрный траурный автомобиль, украшенный красными цветами и надписью "Пока смерть не разлучит нас".
Продолжился праздник поездкой по Москве в катафалке с открытым задом.
После этого Управление ГИБДД по Москве сообщило ТАСС, что изучает проезд катафалка с открытой дверцей по городу, а одна из главных героинь рунета оказалась в трендах соцсетей.
"А ГИБДД и правда мучает моих водителей, почему катафалк был открыт? Спойлер - потому что мы дышим!", - быстро отреагировала острая на язык телеведущая.
"Новости, которые мы заслужили", - грустно пишет пользователь под ником Доктор Мом.
"Свадьба Собчак какой-то невозможный колхозный сюр от начала до конца", - пишет @battlescarsss.
Но кто-то из пользователей, наоборот, подошел к свадьбе-шоу практично.
В свою очередь, российские таблоиды целый день рассказывали об "эффектном торжестве". А подруги телеведущей, включая Светлану Бондарчук, поздравляют ее собственными яркими фотографиями с красивыми букетами.
Пользователей немало удивило венчание незамеченной в особой симпатии к религии Собчак в церкви - особенно в пятницу, 13-го, после тура по московским улицам на катафалке.
"Насколько раба Божия Ксения готова к тому, чтобы строить христианскую семью и спросили ли ее об этом, или она воспринимает венчание просто как красивую церемонию", - задался вопросом в интервью "Интерфаксу" настоятель соседнего с тем, где венчалась пара, храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин.
"В Петербурге есть прекрасная традиция: молодожены возлагают цветы Медному Всаднику. И когда я спросила у [Богомолова], а что принято у вас, в Москве? Он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: ложи сюда", - повествует о радостном дне сама Собчак в "Телеграм"-канале и в "Инстаграме", где выложила фото с цветами у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. Памятник открыли в 2016 году.
Празднования продолжились в Музее Москвы на Крымском валу, куда приехали Фёдор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Андрей Малахов, Земфира, Игорь Верник и другие российские селебрити.
"Уважаю Ксению Собчак и желаю ей личного счастья", - радуется за молодую пользовательница Ангелина Рогова.
Бывший же супруг Собчак актер Максим Виторган в день свадьбы пошутил у себя в "Фейсбуке".
"Сейчас реквизиторы на съемочной площадке потеряли мое игровое обручальное кольцо... хохочу...)", - веселится режиссер.
"Пусть говорят"?
Помимо объявления о браке 13 сентября появился и трейлер Первого канала со словом "Скоро", который комментаторы и журналисты интерпретировали как знак перехода Собчак на работу ведущей в ток-шоу "Пусть говорят".
В ролике канала Собчак разговаривает по телефону с человеком по имени Андрей, а затем говорит, что ей сделали предложение, от которого невозможно отказаться.
В комментариях к ролику зрители энтузиазма не выразили.
"В силу последних новостей, вспоминаю, как Собчак говорила, что пришла в политику всерьёз и надолго! Оно и видно", - по-своему резюмировала события дня @LexaSandra.