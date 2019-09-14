Золотой унитаз украден из резиденции Черчиллей в Англии

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Именно этот унитаз в прошлом году предлагали Трампу для украшения Белого дома

Унитаз из 18-каратного золота была украден из семейной резиденции Черчиллей дворца Бленхейм в Оксфордшире.

По заявлению полиции, дворец в городке Вудсток на западе Англии был ограблен неизвестными злоумышленниками около 5 часов утра в субботу.

Полностью функционирующий унитаз демонстрировался на выставке работ итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, которая открылась во дворце в четверг. Зрителям предлагалось воспользоваться экспонатом под названием "Америка".

Унитаз пока не обнаружен, однако полиция арестовала 66-летнего мужчину.

Бленхеймский дворец, построенный в XVIII веке, относится к Фонду Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сэр Уинстон Черчилль родился во дворце и провел там годы раннего детства.

В настоящее время дворец закрыт для посетителей, ведется расследование.

Правообладатель иллюстрации John Lawrence Image caption Бленхеймский дворец закрыт для посетителей на время расследования

По словам инспектора полиции Джесс Милн, золотой унитаз был подключен к канализационной системе дворца и его кража нанесла значительный ущерб дворцу из-за затопления.

Полиция считает, что кража была совершена группой преступников, которые воспользовались двумя машинами.

"Пока что этот экспонат найти не удалось, но мы ведем тщательное расследование с целью его обнаружения и привлечения виновных к ответственности", - сказала Джесс Милн.

Администрация Бленхеймского дворца подтвердила, что он будет закрыт по крайней мере до 14.00 часов в субботу в силу непредвиденных обстоятельств.

Золотой унитаз стоимостью около миллиарда фунтов до этого выставлялся в Нью-Йоркском Музее Гуггенхайма. Посетители могли использовать его, пока охрана стояла снаружи.

Экспонат рассматривают как острую сатиру на чрезмерное богатство в США. В 2017 году музей предложил американском президенту Дональду Трампу унитаз для украшения Белого дома, однако этот вариант лидера США не устроил.