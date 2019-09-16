Парад городской техники в Москве: "не хватает колонны автозаков"

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Субботний парад спецтехники прошел по Садовому кольцу

Садовое кольцо Москвы 14 сентября стало ареной для парада спецтехники, поразившего общественность. Особенно пользователям сетей бросился в глаза контраст с тем, как муниципальные транспортные предприятия относятся к оппозиционным акциям на городских улицах.

Смотр уборочной техники активно обсуждается не только в России, но и за рубежом.

В этом году парад прошёл в четвёртый раз и собрал более 600 различных автомобилей. Заммэра Москвы Пётр Бирюков не преминул напомнить, что дебютный парад 2016 года в Москве попал в Книгу рекордов Гиннесса, но на этот раз в нём участвовало ещё больше техники.

Пользователей, однако, удивило, что "Мосгортранс", пожелавший взыскать 1,2 млн рублей с организаторов оппозиционной акции 27 июля, выделил свои автобусы под парад, заблокировавший движение на нескольких важных городских артериях разом.

"Интересно, что на это скажет ресторан "Армения", - задаётся вопросом Ольга Федянина, намекая на ещё одно юрлицо, полюбившее тяжбы против оппозиционеров.

"В Питере прошлой осенью тоже такой цирк устроили, а зимой от снега и льда, погибли десятки и получили увечья разной степени тяжести тысячи горожан", - негодует комментатор Герман Мойжес.

Отдельно расстроила юзеров и предполагаемая стоимость события: в интернете оценивают, сколько медицинских операций можно было бы провести за те же деньги.

"Пока твоя бабушка умирает от нехватки денег на лекарства в отрезанной от мира деревне, в Москве проходит парад пустых автобусов", - сгущает краски Евгений Гинден.

"Это называется простым словом: кураж. Это когда тебе отказывают тормоза", - делает свой вывод оппозиционный радиожурналист Матвей Ганапольский.

А карикатурист Сергей Елкин, напротив, предлагает провести дополнительный парад.

Ему вторит дизайнер Константин Коновалов, но с предложением пустить дополнительную колонну техники.

"Праздник с киданием тортов во время голода"

Урбанистов же удручил размах мероприятия на фоне плохо организованной инфраструктуры для пешеходов в районе парада.

"Нельзя рассматривать сами праздники в вакууме - всегда есть определённый контекст. Проводить фестиваль варенья, праздник с киданием тортов или плясками с продуктами под ногами будет очень чревато во время голода, например. Здесь аналогично: когда город подаёт иски на оппозицию за опоздание автобусов, а сам через неделю снимает с рейсов водителей и гармошки для перекрытия целого Садового кольца, возникает логичный вопрос: "Какого хрена", - рассуждает урбанист-инфлюэнсер Аркадий Гершман.

Размеры парада впечатлили и зарубежные СМИ: корреспондент американского National Public Radio (NPR) Лусиан Ким удивился синхронизации автобусов и грузовиков на Садовом кольце и проспекте Сахарова.

"Ваш автобус не опоздал, он просто принимает участие в абсурдном московском параде спецтехники", - иронизирует Ким.

Впрочем, другие зарубежные пользователи позитивно оценили саму задумку парада как возвеличивание "мирного труженика".

"Это в тысячу раз лучше, чем военный парад", - уверяет юзер @DAVIDCWHITNEY1.

"Не могу понять, что в этом плохого: такой парад точно должен быть более социально приемлемым и позитивным, чем любой военный; водители автобусов, мусоровозов, пожарных и почтовых машин точно заслуживают признания", - высказался Дэниэл Кантува.

Синхронные шествия техники любят не только московские власти: подобные мероприятия проводят и в Белоруссии, где два года назад проходил парад небольших тракторов.