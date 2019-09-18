Правообладатель иллюстрации Channel 4 Image caption В фильме "Покидая Неверленд" Уэйд Робсон (справа) рассказывает, как Майкл Джексон якобы растлевал его в 90-х

Семья и наследники Майкла Джексона назвали полным фарсом присуждение престижной американской телепремии "Эмми" документальному фильму о певце "Покидая Неверлэнд".

В нашумевшей ленте, которая впервые вышла на телеэкраны в марте, звучат свидетельства двух мужчин, утверждающих, что Майкл Джексон склонял их к действиям сексуального характера. Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказывают, что им было семь и десять лет соответственно, когда знаменитый певец подружился с ними и их семьями.

"Тот факт, что фильму, полностью основанному на выдумках, присудили "Эмми" в категории "нон-фикшн", это полный фарс", - гласит заявление организации, распоряжающейся наследием Майкла Джексона.

В фильме нет ни тени доказательств, подтверждающих слова главных героев, настаивают представители покойного Джексона.

"Разговоры о насилии над детьми"

Картина "Покидая Неверленд" была заявлена в пяти номинациях на Creative Arts Emmys и победила в одной - как выдающийся документальный фильм года.

Эта церемония предшествует основным "Эмми", которые вручают неделей позже, и включает в себя, в основном, технические категории и "нон-фикшн".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Режиссер Дэн Рид говорит, что целью картины было начать важные разговоры о насилии над детьми

Когда номинации были объявлены, режиссер Дэн Рид сказал, что для него и для всех участников картины это означало признание.

"С тех пор, как "Покидая Неверленд" вышел на экраны, начались важные дискуссии о сексуальном насилии над детьми и о том, как [педофилы] входят в доверие к ребенку, - сказал режиссер. - Ради этой цели Джеймс Сейфчак, Уэйд Робсон и их семьи согласились заговорить, и ради этой цели мы сняли фильм".

"Мы безмерно рады, что Академия отметила это начинание", - заключил Рид.

Вскоре после объявления награды представители Джексона отправили заявление в журнал The Hollywood Reporter.

"Нет ни тени доказательств в поддержку этой однобокой, так называемой документальной картины, которую снимали в тайне и для которой не взяли интервью ни у кого, кроме двух героев и их семей", - было сказано в заявлении.

Премьера фильма "Покидая Неверленд" прошла на кинофестивале независимого кино Sundance Film Festival в январе 2019 года. Сразу после нее наследники назвали картину таблоидным очернением личности и недокументальным фильмом.