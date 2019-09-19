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Вы интроверт? Попробуйте пересилить себя и притвориться экстравертом - возможно, это сделает вас более счастливым. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета по итогам масштабного эксперимента.

Набрав 123 добровольца, исследователи попросили их на протяжении недели усилием воли заставлять себя выходить за рамки естественных потребностей в общении - первыми заговаривать с незнакомцами, вести более активную социальную жизнь и в целом вести себя как экстраверты.

Следующую неделю те же добровольцы должны были провести как интроверты: больше молчать и не предпринимать никаких дополнительных усилий для того, чтобы инициировать общение.

Подобные эксперименты проводились и раньше, однако они были не столь продолжительными.

Профессор Калифорнийского университета, автор нескольких книг по психологии счастья и уроженка Москвы Соня Любомирски решила проверить, может ли притворная экстраверсия помочь людям улучшить качество жизни на протяжении длительного отрезка времени.

"Результаты исследования демонстрируют, что для многих людей изменение привычного поведения в обществе - вполне достижимая цель, а экстраверсивное поведение существенно повышает самочувствие и ощущение комфорта", - утверждает профессор Любомирски.

"Мощный эффект"

Поскольку в американской культуре быть экстравертом похвально и в целом вызывает одобрение в обществе, а интроверсия ассоциируется с неудачами, замкнутостью и изолированностью, авторам исследования пришлось для начала подобрать более нейтральные и дипломатичные слова для описания обоих видов поведения.

Для экстравертов подобрали такие определения, как "разговорчивый", "напористый" и "непосредственный", а для интровертов - "осмотрительный", "спокойный" и "сдержанный".

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Потом обеим группам добровольцев (участники одной должны были вести себя как интроверты, другой - как экстраверты) сообщили, что ранее проведенные исследования доказали пользу обоих видов поведения для студентов с точки зрения успеваемости.

Наконец, участникам предложили в течение недели следить за своим поведением и быть настолько разговорчивыми, напористыми и непосредственными (или осмотрительными, спокойными и сдержанными - в зависимости от группы), насколько у них получится.

Через семь дней (за это время участники трижды получили от организаторов имейл с напоминанием поставленной задачи) обеим группам были даны прямо противоположные установки - и эксперимент продлился еще неделю.

В результате участники обеих групп сообщили об улучшении самочувствия и качества жизни по итогам "экстраверсивной недели" и ухудшение общего состояния - после "интроверсивной". При этом интересно, что "экстраверты поневоле" не сообщили ни о каком дискомфорте или других психологических трудностях, вызванных неестественным поведением.

"Манипуляции с собственным поведением и стремление к большей экстраверсии существенным образом улучшают самочувствие, - подытоживает Любомирски. - Причем совершать подобные манипуляции на протяжении целой недели, кажется, куда проще, чем мы думали раньше, а вот произведенный эффект может быть на удивление мощным".