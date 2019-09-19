Джастин Трюдо: "Я не помню, сколько раз носил темный грим"

Правообладатель иллюстрации Globe and Mail, Global News, Time Magazine Image caption Джастин Трюдо наносил темный грим не только в 2001 году (на фото в центре), но, как оказалось, и раньше (на фото справа и слева)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался журналистам, что не может вспомнить, сколько раз он использовал в прошлом грим темного цвета, представляясь темнокожим.

"Я не могу быть уверенным, потому что не помнил о снимках, которые были недавно опубликованы", - завил он на пресс-конференции в Виннипеге.

Трюдо, шансы которого переизбраться на второй срок оказались под большим вопросом из-за разгорающегося скандала, уже в третий раз приносит извинения за появления в темном гриме после того, как было опубликовано видео начала 90-х, на котором он изображает чернокожего.

Не далее как в среду он уже извинялся за два похожих эпизода, когда он предстает на фотографиях в коричневом или черном гриме.

Что это за видео?

На видеозаписи, которую получила компания Global News, Трюдо, тогда еще подросток, появляется в белой футболке, рваных джинсах, а его руки и лицо покрыты черным гримом. Он смеется, размахивает руками, показывает язык и вообще всячески кривляется.

В 19-м - начале 20-го века в индустрии развлечений белые люди нередко использовали черный или коричневый грим, так называемый "блэкфейс", для изображения чернокожих персонажей - сегодня это считается бесспорным признаком расизма.

А что с другими эпизодами?

В первом случае Трюдо вынужден был извиняться за эпизод 18-летней давности.

На снимке из ежегодника 2001 года, который опубликовал журнал Time, он изображен в белом тюрбане и коричневом гриме в элитной академии Вест-Пойнт-Грей в Ванкувере, где он работал преподавателем.

После публикации фото Трюдо выступил перед журналистами и объяснил, что наложил коричневый грим и оделся в костюм Аладдина на тематической гала-вечеринке "Арабские ночи".

Он признал, что фотография была расистской, и сказал, что "глубоко сожалеет".

Правообладатель иллюстрации Time Magazine

На втором снимке, который был предан гласности в среду, Трюдо в гриме выступает на шоу талантов в средней школе.

Он пояснил, что загримировался для исполнения ямайской народной песни, которую сделал широко известной американский борец за гражданские права Гарри Белафонте.

Что говорит сам Трюдо?

Премьер-министр особенно болезненно отреагировал на публикацию этих снимков еще и потому, что позиционирует себя борцом за социальную справедливость.

Когда его правительство пришло к власти в 2015 году, все только и говорили о том, что половина министров в новом кабинете - женщины, что там трое сикхов и двое представителей коренных народов Канады.

"Я полностью беру на себя ответственность за принятое решение, я не должен был этого делать, - заявил премьер-министр на встрече с журналистами после первой публикации в журнале Time. - Я должен был хорошо подумать. Тогда мне это не казалось проявлением расизма, но теперь я понимаю, что это был расизм, и я глубоко об этом сожалею".

Сообщается также, что Трюдо звонил кандидатам от Либеральной партии и извинялся перед ними за свое необдуманное поведение в прошлом.

В ход избирательной кампании пришлось вносить изменения

Джессика Мерфи, BBC News, Торонто

Вне всяких сомнений публикация этих фото и видео затруднит переизбрание Трюдо. Его предвыборный штаб признает, что снимки способны причинить немалый ущерб.

Распорядок его предвыборной кампании на четверг пришлось срочно менять, чтобы подготовить более обстоятельный ответ, нежели те извинения, которые он уже принес в среду вечером.

Теперь многое будет зависеть от того, как отреагирует Трюдо и сможет ли он убедить либеральных избирателей в том, что на самом деле осознает, какую боль могло причинить многим канадцам, которых он представляет, его решение использовать черный или коричневый грим.

Это окажет влияние и на саму избирательную кампанию, поскольку неожиданно вопрос расовой принадлежности и расизма был поднят и вынесен во главу повестки дня.

Кто и как еще отреагировал на публикацию этих снимков?

Эндрю Шир, лидер оппозиционных консерваторов, сказал, что фотография была расистской в 2001 году и остается расистской сейчас.

Сикх Джагмит Сингх, лидер Демократической партии, назвал снимок оскорбительным.

Национальный совет канадских мусульман в лице Исполнительного директора Мустафы Фарука выразил возмущение опубликованным фото. Впрочем, позже Совет в "Твиттере" поблагодарил Трюдо за своевременно принесенные извинения.

Фотографию также раскритиковала в "Твиттере" лидер Зеленой партии Элизабет Мэй, заявив, что шокирована снимком.