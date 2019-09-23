Пожары окрасили небо Индонезии в кроваво-красный цвет

Правообладатель иллюстрации Eka Wulandari Image caption В провинции Джамби небеса напоминают кадры из постапокалиптического фильма

Небо над индонезийской провинцией Джамби в прошедшие выходные окрасилось в кроваво-красный цвет из-за множества лесных пожаров, бушующих встране.

По словам одного из очевидцев, красная дымка "резала глаза и горло".

Каждый год лесные пожары в Индонезии вызывают облако гари, которое порой затягивает всю Юго-Восточную Азию.

По словам метеорологов, красный цвет вызван феноменом, известным как Рэлеевское рассеивание.

По словам Эки Вуландари, жительницы деревни Мекар Сари в провинции Джамби, которая в субботу днем сделала целую серию фотографий красного неба, дымка в это время была особенно плотной.

Этюд в багровых тонах

Эка разместила свои фотографии в "Фейсбуке", набрав более 34 тыс. просмотров. Однако, как она призналась в интервью Би-би-си, многие усомнились в подлинности снимков.

"Но это - правда, это настоящие фотографии и видео, которые я снимала на свой телефон", - утверждает девушка.

Правообладатель иллюстрации Eka Wulandari Image caption Очевидцам приходится доказывать, что это не фальшивка: небо в самом деле стало красным

Похожие фотографии появились и в "Твиттере".

"Это полдень, не ночь. Это не Марс, это не космос, это Джамби, - написал Зуни Шофи Ятун Ниса. - Это мы, мы дышим легкими, а не жабрами. Людям нужен чистый воздух, а не дым".

Как объясняет профессор Сингапурского университета Кох Тьех Йонг, это Рэлеевское рассеяние связано с наличием в атмосфере определенных частиц.

"Самые распространенные в дымном облаке частицы имеют размер около 1 микрометра, однако они не меняют цвет неба, - говорит профессор - А вот частицы помельче, размером в 0,05 микрометров и меньше, которых не так уж и много, имеют тенденцию сильнее рассеивать красный свет, поэтому мы видим не голубой, как обычно, а красный цвет неба".

Правообладатель иллюстрации Eka Wulandari Image caption Деревня Мекар Сари в полной мере испытала эффект Рэлеевского рассеяния

Профессор Кох также отмечает, что фотографии, сделанные ближе к полудню, обычно выглядят более красными.

"Если солнце в зените, и вы смотрите вверх, оно оказывается на линии вашего взгляда, и это тоже придает небу более красный оттенок, - говорит профессор Кох, уточняя при этом, что этот феномен не влияет на температуру воздуха.

В этом году дымка в небе Индонезии была особенно заметной. Это связано с горением лесов в самой Индонезии и, частично, в Малайзии.

Лесные пожары

Пик пожаров приходится на период с июля по октябрь, время сезона засухи. По данным МЧС Индонезии, за первые 8 месяцев года в стране выгорело уже около 329 тыс. гектаров леса.

Вину за пожары возлагают на крупные корпорации и мелких фермеров, которые, пользуясь сезоном засухи, выжигают участки под пальмовые и целлюлозно-бумажные плантации с применением примитивных методов подсечно-огневого земледелия.

Это один из самых распространенных методов ведения сельского хозяйства в регионе, поскольку позволяет фермерам с легкостью расчищать делянки и одновременно уничтожать вредителей и болезни, которые могут нанести урон урожаю.

Однако такие целевые пожары часто выходят из-под контроля и распространяются на заповедные территории.

Подсечно-огневой метод официально запрещен в Индонезии, но коррупция и слабость власти ведут к тому, что он по-прежнему широко применяется.

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