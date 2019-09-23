"Я/Мы Отопление": как Россия переживает осенний холод в домах

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Погода в Москве во второй половине сентября неприятно впечатлила горожан

Аномально холодный сентябрь на значительной части территорий европейской территории России не только побудил коммунальщиков пообещать скорейшее включение отопления, но и породил волну шуток и мемов в интернете.

Согласно российской практике, отопление включают после того, как пять дней подряд среднесуточная температура в городах не поднимается выше 8 градусов тепла по Цельсию.

Однако после многочисленных жалоб москвичей в пятницу, 20 сентября, досрочно включили отопление в социальных учреждениях: детских садах, школах, больницах.

Тем домам, которые находятся на одном пункте распределения тепла с этими социальными учреждениями, повезло: там тепло дали раньше, чем остальным горожанам.

В понедельник, 23 сентября, отопление начали включать и в жилых домах.

Некоторые пользователи в шутку связали отключение с реакцией мэрии на протесты вокруг выборов в Мосгордуму: так у мема появилась политическая плоскость.

Некоторые шутили над тем, как ситуация поменяла предпочтения пользователей приложений для знакомств.

Пропустить Twitter пост , автор: @elislious Я:

⚪ парень



⚪ девушка



🔘 это не важно, важно, что я ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК



ХОЧУ:

⚪ парня



⚪ девушку



🔘 ОТОПЛЕНИЕ — тюлень от природы (@elislious) 21 сентября 2019 г.

"Говорят, сейчас в московском тиндере знакомятся через фотки радиаторов. Мужчины вместо дикпиков шлют фотографии электрических батарей. Женщины шлют в ответ фотки жидкости для розжига", - доводит ситуацию до абсурда драматург "Гоголь-центра" Валерий Печейкин.

Не менее склонны политизировать ситуацию и петербуржцы: "Как похорошело отопление при [губернаторе Санкт-Петербурга] Александре Дмитриевиче Беглове". В северной столице планируют начать включать отопление 24 сентября - на день позже, чем в Москве.

Люди описывают получение горячей воды как вопрос первостепенной важности.

"Я шо-то не пойму.. Меня одну волнует, когда уже в Москве дадут отопление????!!! По-моему, это важнее всяких премий "Эмми", Навального и ситуации с [туристической компанией] Thomas Cook...", - вопрошает пользовательница "Твиттера" Bubble Gum.

"Очень сложно строить планы на жизнь, когда у ЖКХ нет планов на отопление", - пишет kalivan_for_you.

За Москвой подтягиваются и другие российские регионы: так, мэрия Казани пообещала дать тепло во вторник.

Те счастливчики, которым в понедельник уже дали отопление, не могут скрыть радости и облегчения.

"Можете меня проклинать обматерить всеми ругательствами в мире пожелать мне долгой и мучительной смерти скинуть на меня трактор но вот что я вам скажу: у меня есть отопление", - дразнит читателей _misterpenguin_.

И, как обычно, нашлись и те, кому в принципе было не о чем переживать - даже в средней полосе России.

"Когда всё плохо, я вспоминаю о том, что у меня дома установлен газовый котёл, с помощью которого я могу включить отопление в любой момент даже летом, и понимаю, что жизнь прекрасна на самом деле", - делится ощущениями kamontaeyang.