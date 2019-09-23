Попытка МИДа России оправдать пакт Молотова-Риббентропа возмутила страны Балтии

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Парад в Бресте в 1939 году с участием советских и германских военных

Заявление российского МИДа, оправдывающее заключенный в 1939 году Договор о ненападении между СССР и Германией (пакт Молотова - Риббентропа), вызвало негативную реакцию в странах Балтии.

Дипломаты балтийских стран осудили это заявление, которое они посчитали скандальным.

Российский МИД заявил на своей странице в "ВКонтакте", что пакт Молотова-Риббентропа был вынужденным шагом, спасшим сотни тысяч жизней - в том числе прибалтов и поляков.

Дипломаты балтийских стран объясняют, почему это не так.

"Оскорбительное искажение истории"

Попытки представить подписанный 23 августа 1939 года Договор о ненападении между Германией и СССР как один из многих похожих договоров, заключенных в то время с целью поддержания мира, некорректны, - заявила Русской службе Би-би-си представитель МИДа Эстонии Бритта Тарвис.

"Это явное и оскорбительное искажение истории. Пакт, о котором идет речь, включал в себя секретный протокол, по которому нацистская Германия и Советский Союз поделили Европу на сферы влияния, что напрямую привело к оккупации и аннексии стран Балтии, оказав, таким образом, прямое влияние на судьбу многих стран и народов", - говорит эстонский дипломат.

"Пакт Молотова-Риббентропа, - отмечает Бритта Тарвис, - это пример того, как два тоталитарных режима цинично перекраивали мир и попирали малые страны".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Пакт о ненападении между Германией и СССР был подписан Молотовым и Риббентропом 23 августа 1939 года

Сходной была и реакция латвийских дипломатов.

"Долгое время существование секретного протокола стыдливо замалчивалось... Съездом народных депутатов СССР протокол был осужден... Очевидно, что позиция поменялась", - написал в "Твиттере" посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

"Выясняется, что Советскому Союзу НЕОБХОДИМО было оккупировать страны Балтии и половину Польши, а население этих ТЕРРИТОРИЙ было защищено от нацистского террора советским террором, - пишет постоянный представитель Латвии при ООН Янис Мажейкс. - А прибалты, оказывается, переписывают собственную историю, если верить МИДу".

"На самом деле советский террор начался сразу после вторжения Красной армии в Польшу в 1939 году и в странах Балтии в 1940 году, вторит ему министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. - Сотни тысяч были убиты и депортированы Сталиным и его приспешниками. Это стало прямым последствием пакта Молотова-Риббентропа. Нацистский террор начался в 1941 году".

Оценка Съезда народных депутатов СССР

Оценка пакту Молотова-Риббентропа была дана в 1989 году Съездом народных депутатов СССР.

Тогда съезд согласился с выводами комиссии по политической и правовой оценке этого пакта, заключавшейся в том, что договор с Германией заключался в критической международной ситуации с целью отвести от СССР угрозу надвигавшейся войны, а опубликованная часть договора не расходилась с нормами международного права.

Однако депутаты отметили, что эта цель - отвести угрозу войны - не была достигнута, а просчеты, связанные с наличием обязательств Германии перед СССР, усугубили последствия нацистской агрессии.

Кроме того, депутаты признали существование секретного дополнительного протокола о разделе сфер интересов СССР и Германии, постановили, что он противоречил суверенитету и независимости ряда третьих стран, не отражал волю советского народа, и осудили его подписание.

"Как при заключении договора, так и в процессе его ратификации скрывался тот факт, что одновременно с договором был подписан "секретный дополнительный протокол", которым размежевывались "сферы интересов" договаривавшихся сторон от Балтийского до Черного моря, от Финляндии до Бессарабии", - отмечается в постановлении съезда.