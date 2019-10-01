Иранский стриминг вымарывает певиц с обложек их альбомов. За что?

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Даже столь невинная на светский взгляд прическа Ланы дель Рей может подвергнуться цензуре в Иране

Иранский сервис стриминга музыки Melovaz попал под огонь критики западных исполнительниц и их фанатов по всему миру в связи с вымарыванием изображений певиц с обложек.

В некоторых случаях на обложках остались присутствующие там мужчины, но женщин все равно убрали.

Среди пострадавших - Тэйлор Свифт, Билли Айлиш, Лана дель Рей, Камила Кабельо, Бейонсе, Ариана Гранде, Лиззо и Леди Гага.

В частности, удивительно мутировала обложка саундтрека к фильму "Звезда родилась", где Леди Гага стоит бок о бок с Брэдли Купером: актер остался на месте, а поп-певица исчезла.

Столь же комично вышло и у Ланы дель Рей: на обложке ее последнего альбома Norman Fucking Rockwell внук актера Джека Николсона Дьюк Николсон остался нетронутым, а певицы и след простыл.

Фанаты певиц предсказуемо разозлились: "Они зацензурировали каждую женщину, как будто их и не существовало 💀", - раздражается @IzzRaifHarz.

"Иран, ты правда настолько сексистская страна?" - вопрошает геймер Райан Эйстер.

"Я из Ирана, но не пользуюсь Melovaz. Мы обычно пользуемся нормальными международными стримингами вроде Spotify. Это глупо, это стыдно, это сексизм", - уверяет @mmaa_swifties.

Примечательно, что под цензуру попали и обложки жанра кей-поп.

Не все, однако, восприняли иранский казус всерьез.

Рэп-исполнительница Игги Азалия сочла ситуацию особенно комичной, учитывая что в каждой ее песне есть отсылка к вагине.

"Я смеюсь последней: я вставила отсылку к вагине в каждую песню, и кто после этого выиграл?" - написала американка.

А еще по какой-то причине удалось избежать цензуры американской звезде албанского происхождения Бебе Редже.

Тезис Азалии о том, что содержание ее песен остается нетронутым, иллюстрирует противоречивую политику стримингового сайта в отношении материалов, которые он предоставляет своим пользователям.

Melovaz не отвечает на запросы западных СМИ.

Ретушь обложек - попытка соответствовать законодательно закрепленным в Исламской республике нормам изображения людей.

Администрация сервиса, похоже, решила, что женщина с непокрытой головой даже на обложке альбома - недопустимая картина, хотя ни одна из упомянутых в статье певиц не находится на иранской территории физически.