Джиджи Хадид прогнала с подиума пранкершу на показе Chanel в Париже

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Супермодель Джиджи Хадид прогнала с подиума комедиантку, которая взобралась туда во время показа модного дома Chanel в рамках Недели моды в Париже.

Пранкерша и блогерша Мари Бенолье (выступает под псевдонимом Мари С'Инфильтр) забралась на подиум во время финального выхода моделей в платье, похожем на продукцию Chanel, и черной шляпе.

Ей удалось пройтись почти по всему подиуму, пока к ней не подошла Джиджи Хадид, схватила ее за руку и попыталась вытолкать к выходу. Бенолье начала сопротивляться, после чего на помощь Хадид пришли другие модели.

"Мы не собираемся драматизировать этот инцидент", - заявила представитель Chanel.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бенолье за несколько секунд до того, как ее прогнала Джиджи Хадид

В зале было много людей, и в соцсетях сразу же появилось много записей инцидента.

На записях видно, как модели идут по подиуму одна за другой, и в какой-то момент в цепочку вклинивается Бенолье, которая начинает идти по подиуму вместе с остальными моделями.

Судя по видеозаписям, охрана не сразу сообразила, кого нужно вывести с подиума.

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Сама супермодель никак не прокомментировала инцидент, но поделилась в "Инстаграме" записями других людей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джиджи Хадид и другие модели во время показа

Один из постов сопровождался тэгом superhero@gighadid (супергерой Джиджи Хадид).