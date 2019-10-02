Магазин Бэнкси открылся на юге Лондона. Правда, это не совсем магазин

Media playback is unsupported on your device В Лондоне открылся магазин Бэнкси, но попасть туда нельзя

Магазин с культовыми работами Бэнкси открылся в Кройдоне - районе на южной окраине Лондона.

Камеры наружного наблюдения поймали неожиданное перемещение товаров на Чёрч-стрит.

Один из главных лотов импровизированной сувенирной лавки - защитный жилет с дырками от ножа, который на своём хедлайнерском выступлении на фестивале в Гластонбери носил грайм-рэпер Стормзи.

На полу есть коврик с тигром Тони - символом хлопьев Frosties, - топор, воткнутый в пень, и люлька в окружении камер наружного наблюдения.

"Открываю магазин сегодня (хотя двери на самом деле не открываются)", - написал сохраняющий инкогнито художник в "Инстаграме", заняв пустующее торговое помещение в Кройдоне.

Бэнкси отметил, что на месте купить представленные товары нельзя, но можно заказать их онлайн, а в течение двух недель посмотреть на них в кройдонской лавке.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В Кройдоне магазинчик Бэнкси уже выставил большую часть экспозиции

Мастер стрит-арта уверяет, что его вынудили открыть онлайн-магазин, который он назвал "Валовой внутренний продукт" (Gross Domestic Product): компания, производящая открытки, попыталась использовать его имя.

Таким образом художник решил защитить свою торговую марку.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В магазине Бэнкси лежит коврик в форме тигра Тони

"Компания, выпускающая поздравительные открытки, оспаривает мой товарный знак и пытается завладеть моим именем, чтобы они могли законно продавать свои товары от лица Бэнкси. Думаю, их расчёт состоял в том, что я не явлюсь в суд защищать себя", - отметил скрывающий идентичность рисовальщик.

Image caption Временная лавка называется "Внутренний валовый продукт" (Gross Domestic Product)

Среди "товаров" - коврики, сделанные из спасательных жилетов, найденных у берегов Средиземного моря, которые были сшиты вручную женщинами в лагерях для беженцев в Греции.

Есть также диско-шары, сделанные из полицейских защитных шлемов, и игрушечные счёты для малышей, в которых детям предлагается загружать деревянные фигурки мигрантов в грузовик.

Бэнкси заявил, что вся выручка пойдёт на покупку нового спасательного корабля для беженцев, который заменит тот, что предположительно конфисковали итальянские власти.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Звезда грайма Стормзи рос в Кройдоне и дорос до хедлайнера крупнейших фестивалей

Бэнкси говорит, что, несмотря на попытки защитить свои права в данном конкретном случае, он не изменил свою позицию в отношении авторского права в целом.

Image caption Крысы - один из любимых объектов Бэнкси

"Я по-прежнему призываю всех копировать, одалживать, красть и вносить поправки в моё искусство ради развлечения, академических изысканий или активизма. Я просто не хочу, чтобы они [компания, торгующая открытками] одни могли распоряжаться моим именем", - резюмирует гуру стрит-арта.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В "Регрессе парламента" Бэнкси Палату общин заполонили шимпанзе

Одна из работ Бэнкси - "Регресс парламента", изображающая Палату общин, заполненную шимпанзе, - в четверг уйдёт с молотка на аукционе Sotheby's.

Владелец арт-галереи Rise Кевин Зуковски-Моррисон не скрывает радости: "Невероятно, что у нас есть эта работа, работа очень известного художника, которого мы все любим. Это точно подлинное произведение".

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Импровизированная лавка заняла пустовавшее торговое помещение

Коллекционер Бэнкси, который пришел посмотреть на показ, сказал: "Это великолепно. Так хорошо, что это происходит. Я сомневаюсь, что он [Бэнкси] зайдёт и скажет: "Привет, ребята, как дела?" Но он явно где-то рядом".

Ещё один фанат художника по имени Джон, приехавший в отпуск в Великобританию из США, уверен: "У этой картины есть все признаки работы Бэнкси: она откровенная, дерзкая и умная".