Магазин Бэнкси открылся на юге Лондона. Правда, это не совсем магазин
Магазин с культовыми работами Бэнкси открылся в Кройдоне - районе на южной окраине Лондона.
Камеры наружного наблюдения поймали неожиданное перемещение товаров на Чёрч-стрит.
Один из главных лотов импровизированной сувенирной лавки - защитный жилет с дырками от ножа, который на своём хедлайнерском выступлении на фестивале в Гластонбери носил грайм-рэпер Стормзи.
На полу есть коврик с тигром Тони - символом хлопьев Frosties, - топор, воткнутый в пень, и люлька в окружении камер наружного наблюдения.
"Открываю магазин сегодня (хотя двери на самом деле не открываются)", - написал сохраняющий инкогнито художник в "Инстаграме", заняв пустующее торговое помещение в Кройдоне.
Бэнкси отметил, что на месте купить представленные товары нельзя, но можно заказать их онлайн, а в течение двух недель посмотреть на них в кройдонской лавке.
Мастер стрит-арта уверяет, что его вынудили открыть онлайн-магазин, который он назвал "Валовой внутренний продукт" (Gross Domestic Product): компания, производящая открытки, попыталась использовать его имя.
Таким образом художник решил защитить свою торговую марку.
"Компания, выпускающая поздравительные открытки, оспаривает мой товарный знак и пытается завладеть моим именем, чтобы они могли законно продавать свои товары от лица Бэнкси. Думаю, их расчёт состоял в том, что я не явлюсь в суд защищать себя", - отметил скрывающий идентичность рисовальщик.
Среди "товаров" - коврики, сделанные из спасательных жилетов, найденных у берегов Средиземного моря, которые были сшиты вручную женщинами в лагерях для беженцев в Греции.
Есть также диско-шары, сделанные из полицейских защитных шлемов, и игрушечные счёты для малышей, в которых детям предлагается загружать деревянные фигурки мигрантов в грузовик.
Бэнкси заявил, что вся выручка пойдёт на покупку нового спасательного корабля для беженцев, который заменит тот, что предположительно конфисковали итальянские власти.
Бэнкси говорит, что, несмотря на попытки защитить свои права в данном конкретном случае, он не изменил свою позицию в отношении авторского права в целом.
"Я по-прежнему призываю всех копировать, одалживать, красть и вносить поправки в моё искусство ради развлечения, академических изысканий или активизма. Я просто не хочу, чтобы они [компания, торгующая открытками] одни могли распоряжаться моим именем", - резюмирует гуру стрит-арта.
Одна из работ Бэнкси - "Регресс парламента", изображающая Палату общин, заполненную шимпанзе, - в четверг уйдёт с молотка на аукционе Sotheby's.
Владелец арт-галереи Rise Кевин Зуковски-Моррисон не скрывает радости: "Невероятно, что у нас есть эта работа, работа очень известного художника, которого мы все любим. Это точно подлинное произведение".
Коллекционер Бэнкси, который пришел посмотреть на показ, сказал: "Это великолепно. Так хорошо, что это происходит. Я сомневаюсь, что он [Бэнкси] зайдёт и скажет: "Привет, ребята, как дела?" Но он явно где-то рядом".
Ещё один фанат художника по имени Джон, приехавший в отпуск в Великобританию из США, уверен: "У этой картины есть все признаки работы Бэнкси: она откровенная, дерзкая и умная".