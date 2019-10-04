Как приблизить искусство к людям? Открыть музей селфи!

Правообладатель иллюстрации Philipp Lipiarski Image caption Выкрашенные в яркие цвета стены, гигантские объекты, шарики - тут есть все необходимое для идеального селфи.

В Вене появился новый музей, рассчитанный на любителей "Инстаграма", - посетители смогут создавать собственные произведения искусства и делать яркие красочные селфи. Организаторы надеются привлекать молодежь и видят в подобных интерактивных пространствах будущее музеев.

Музей наполнен интерактивными экспонатами, с которыми можно и подурачиться, и повеселиться. Тут 24 зала - посетители могут фотографироваться на фоне ярких красочных стен. Есть тут и шарики, и стены, украшенные цветами, и блестящие конфетти - все для творческих селфи. Есть даже комната, наполненная едой: ненастоящими кексами и миндальными печеньями-макаронами.

"Молодежь мало и редко ходит в музеи, мы пытаемся преломить тенденцию с помощью социальных сетей", - говорит Петра Шарингер, одна из создателей так называемого "Музея_без_фильтров" (nofilter_museum).

Правообладатель иллюстрации Philipp Lipiarski Image caption Музей проработает около шести месяцев, а затем может перехать в другой город

"Музей_без_фильтров" объединяет несколько учреждений по всему миру, ориентированных на пользователей соцсетей.

Интерес к музею уже выказали крупные бизнесмены. Но идея привлечения к работе музея противоречива из-за риска рекламы и продакт-плейсмента.

Правообладатель иллюстрации Philipp Lipiarski Image caption Создатели музея Нилс Пепер и Петра Шарингер в комнате бильярдных шаров

У музея мороженого в США, например, 390 тысяч подписчиков в "Инстаграме". По данным Wall Street Journal, компания, стоящая за этим музеем, оценивается примерно в 200 миллионов долларов.

Правообладатель иллюстрации Philipp Lipiarski

Петра Шарингер рассчитывает, что ее музей будут посещать от 300 до 500 человек в день. Примерно такой уровень посещаемости и в других музеях, сделавших ставку на связь с соцсетями.

"Это будущее музеев. И смысл, конечно, не только в селфи, но и в том, чтобы хорошо провести время и познакомиться с миром искусства".

Правообладатель иллюстрации Philipp Lipiarski

""Молодежь предпочитает жить онлайн, а не взаимодействовать с реальным миром. Люди проводят много времени со своими телефонами, поэтому мы пытаемся объединить телефон с чем-то реальным и забавным. Но я не думаю, что наша обязанность - обучать их", - добавляет она.

Музей в Вене открылся на время, но Петра Шарингер и Нильс Пепер рассчитывают поехать с ним в другие города и страны.

Из "Инстаграма" в музеи

Media playback is unsupported on your device Что такое "Фабрика селфи"?

Популярность "Инстаграма" у молодежи не первый раз вдохновляет создателей музеев и интерактивных пространств.

В августе в лондонском торговом центре Westfield на западе столицы открылась "Фабрика селфи"", где за 10 фунтов (около 800 рублей) можно сделать необычное селфи.

На выбор: ванна, наполненная шариками, розовый слон, огромный плюшевый медведь, несъедобные пончики и даже забегаловка, стилизованная под 50-е.

До конца ноября в Брюсселе открыты двери Инстаграм-музея Smile Safari, где посетителям предлагают фотографироваться в разных нарядах.