"Гений придумал закаты": как дизайнер игр Кодзима стал мемом в России

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Кодзима в Москве дал ряд интервью

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима приехал в Москву. Его фанаты настолько впечатлились, что устроили из визита знаменитости настоящий взрыв в соцсетях.

После похода на шоу "Вечерний Ургант" в четверг он много гулял по российской столице в пятницу. В субботу создателя Metal Gear ждет выступление на "Игромире" - трехдневном московском игровом фестивале.

Исторически сложилось, что этот японец в России - самый известный геймдизайнер, и еще до его приезда сложился мем "Кодзима - гений", хотя сам разработчик старательно открещивается от этого эпитета.

Более того, он развернуто ответил Ивану Урганту в четверг, почему не считает себя гением, однако это только подстегнуло остроумие соцсетей.

Пропустить Twitter пост , автор: @Alexand82808873 ЭТО НЕ ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА ГОСПОДА



Моя бабушка знает, что такое Кодзима -.-



БАБУШКА



БАБУЛЯ, КУДА ТЕБЯ НЕСЁТ — ♕⋆Mrs.Pozitiv⋆♕ (@Alexand82808873) 4 октября 2019 г.

Немало шуму наделало и посещение японцем московского метро.

Пресс-служба метрополитена поспешила отметить, что Кодзима оценил архитектуру и технологичность подземки и сказал, что она отлично подойдет для создания игровых локаций.

Пропустить Twitter пост , автор: @turbojedi Лента:



* Кодзима гуляет по Красной площади



* Кодзима едет в метро



* Кодзима выходит на твоей станции



* Кодзима подходит к твоему дому



* Кодзима заходит в твой подъезд



Так щас кто-то в дверь зво — Untitled Social Media Account (@turbojedi) 4 октября 2019 г.

"У меня вопрос, я не в теме: кто такой Кодзима и почему он гений?" - спрашивают те, кто остался за бортом волны хайпа.

Те же, у кого не возникает такого вопроса, предлагают использовать геймдизайнера даже как мерило погоды за окном.

"Погода сегодня на 7 Кодзим из 10. 6 Кодзим за дождь. 1 Кодзима за ветер", - фантазирует @svetloiar, намекая на атмосферу Metal Gear и чувство юмора ее создателя.

"Кодзиму в мэры Москвы"

Даже сам Хидэо смутился столь ожесточенному вниманию со стороны россиян.

"В Японии была недавно по телевидению передача, в которой у русских спрашивали, кого из японцев они знают. И в этом списке оказалось, что я занимаю то ли шестое, то ли седьмое место. И я был очень удивлен", - заметил геймдизайнер в интервью ТАСС.

Его особенно изумило обилие русскоязычных комментариев в "Инстаграме", которые он не понимает.

Как и в других соцсетях, россияне под постами Кодзимы в "Инстаграме" соревнуются в оригинальности, поддерживая флешмоб о его гениальности.

"Гению просто необходимо сфотографироваться с гениальными сырками Б.Ю. Александров", - уверяет юзер romeoalpadelta.

"Плитка стала лучше, когда по ней ходил Кодзима", - полагает pa_vel6736.

"Тучи сгустились над Москва-Сити, и гений увидел в этом знак, красоту и сюжет для новой игры!" - восторгается mclarens_choice.

"Гений придумал закаты", - не отстает pahomgoloden.

Хидэо Кодзима начал создавать игры в середине 1980-х, придя в компанию Konami в качестве дизайнера.

Он участвовал в создании Snatcher и Policenauts, но самая известная его работа - серия игр Metal Gear в жанре стелс-экшн ("невидимого действия"), где нужно достигать игровых целей таким образом, чтобы персонаж игрока оставался незамеченным для врагов.

Замглавы российского минобороны Андрей Картаполов минувшим летом обвинял детище Кодзимы в прямом манипулировании общественным сознанием молодежи и предполагал, что игру могли использовать американские спецслужбы.