"Гений придумал закаты": как дизайнер игр Кодзима стал мемом в России
Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима приехал в Москву. Его фанаты настолько впечатлились, что устроили из визита знаменитости настоящий взрыв в соцсетях.
После похода на шоу "Вечерний Ургант" в четверг он много гулял по российской столице в пятницу. В субботу создателя Metal Gear ждет выступление на "Игромире" - трехдневном московском игровом фестивале.
Исторически сложилось, что этот японец в России - самый известный геймдизайнер, и еще до его приезда сложился мем "Кодзима - гений", хотя сам разработчик старательно открещивается от этого эпитета.
Более того, он развернуто ответил Ивану Урганту в четверг, почему не считает себя гением, однако это только подстегнуло остроумие соцсетей.
Немало шуму наделало и посещение японцем московского метро.
Пресс-служба метрополитена поспешила отметить, что Кодзима оценил архитектуру и технологичность подземки и сказал, что она отлично подойдет для создания игровых локаций.
"У меня вопрос, я не в теме: кто такой Кодзима и почему он гений?" - спрашивают те, кто остался за бортом волны хайпа.
Те же, у кого не возникает такого вопроса, предлагают использовать геймдизайнера даже как мерило погоды за окном.
"Погода сегодня на 7 Кодзим из 10. 6 Кодзим за дождь. 1 Кодзима за ветер", - фантазирует @svetloiar, намекая на атмосферу Metal Gear и чувство юмора ее создателя.
"Кодзиму в мэры Москвы"
Даже сам Хидэо смутился столь ожесточенному вниманию со стороны россиян.
"В Японии была недавно по телевидению передача, в которой у русских спрашивали, кого из японцев они знают. И в этом списке оказалось, что я занимаю то ли шестое, то ли седьмое место. И я был очень удивлен", - заметил геймдизайнер в интервью ТАСС.
Его особенно изумило обилие русскоязычных комментариев в "Инстаграме", которые он не понимает.
Как и в других соцсетях, россияне под постами Кодзимы в "Инстаграме" соревнуются в оригинальности, поддерживая флешмоб о его гениальности.
"Гению просто необходимо сфотографироваться с гениальными сырками Б.Ю. Александров", - уверяет юзер romeoalpadelta.
"Плитка стала лучше, когда по ней ходил Кодзима", - полагает pa_vel6736.
"Тучи сгустились над Москва-Сити, и гений увидел в этом знак, красоту и сюжет для новой игры!" - восторгается mclarens_choice.
"Гений придумал закаты", - не отстает pahomgoloden.
Хидэо Кодзима начал создавать игры в середине 1980-х, придя в компанию Konami в качестве дизайнера.
Он участвовал в создании Snatcher и Policenauts, но самая известная его работа - серия игр Metal Gear в жанре стелс-экшн ("невидимого действия"), где нужно достигать игровых целей таким образом, чтобы персонаж игрока оставался незамеченным для врагов.
Замглавы российского минобороны Андрей Картаполов минувшим летом обвинял детище Кодзимы в прямом манипулировании общественным сознанием молодежи и предполагал, что игру могли использовать американские спецслужбы.