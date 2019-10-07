Иранскую "Анджелину Джоли" арестовали за богохульство и подстрекательство к насилию

Правообладатель иллюстрации Instagram Image caption Сахар Табар стала известна благодаря фотографиям с неестественными формами лица

В Иране арестовали звезду "Инстаграма" Сахар Табар, публиковавшую фотографии, на которых она представала в образе актрисы Анджелину Джоли.

Ее обвиняют в богохульстве и подстрекательстве к насилию, сообщило новостное агентство Tasnim.

22-летняя Сахар Табар оказалась в центре внимания мировых СМИ после того, как ее фото и видео в образе Анджелины Джоли стали вирусными. Ходили слухи, что для достижения схожести она перенесла 50 пластических операций.

Ее неестественно впалые щеки, широко распухшая улыбка и мультяшно вздернутый нос у многих вызвали беспокойство. Ее даже прозвали "зомби-версией Джоли".

Ее аудитория в "Инстаграме", тем временем, неумолимо росла. В какой-то момент девушка намекнула, что стала выглядеть подобным образом благодаря, в основном, гриму и фоторедакторам.

Правообладатель иллюстрации Instagram Image caption Аккаунт Табар в "Инстаграме" был удален

Что известно о ее задержании?

Табар арестовали после того, как на нее поступили жалобы, сообщает Tasnim.

Ее обвиняют в богохульстве, подстрекательстве к насилию, незаконном приобретении недвижимости, оскорблении правил ношения одежды и поощрении молодежи к совершению аморальных действий.

После ареста ее аккаунт в "Инстаграме" был удален.

В Иране все чаще привлекают к уголовной ответственности инфлюенсеров и блогеров, специализирующихся на моде.

Сообщение о задержании Сахар Табар вызвало бурю негодования в интернете. Один из пользователей "Твиттера" иронично пошутил, что ей следовало заниматься чем-то менее провокационным для властей, например, отмыванием денег или убийствами.