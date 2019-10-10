Image caption Эйми Хага изучает историю ниндзя

Японская студентка получила высший балл за сочинение, написанное невидимыми чернилами.

19-летняя Эйми Хага, первокурсница исторического факультета Университета Миэ, изучающая историю ниндзя, должна была написать эссе о посещении Музея ниндзя в Ига-Уэно. Однако вместо сочинения она сдала преподавателю чистый лист бумаги.

На самом деле, это было сочинение, написанное с использованием техники "абуридаси" - письма невидимыми чернилами. Такой техникой пользовались ниндзя - для передачи тайных писем и посланий.

Существует большое количество рецептов для изготовления невидимых чернил. Эйми Хага приготовила чернила по древнему рецепту, использовавшемуся во времена ниндзя - из соевых бобов.

Прежде чем написать сочинение, Хаге нужно было приготовить чернила. Для этого она замочила в воде соевые бобы на несколько часов и приготовила из них экстракт. Экстракт она смешала с водой.

"Это то, о чем я узнала из книг, когда еще была маленькой. Я просто надеялась, что никто в нашей группе до такого не додумается", - сказала Эйми Хага в интервью Би-би-си.

Эйми Хага с детства интересовалась культурой и жизнью ниндзя - интерес появился после того, как она посмотрела рассказывающий о ниндзя аниме-сериал Nintama Rantaro.

"Когда профессор сказал, что поставит высокую оценку за творческий подход, я решила, что напишу эссе, которое будет отличаться от работ других студентов", - говорит первокурсница.

"Я немного подумала и мне пришла в голову идея написать сочинение в технике "абуридаси", - рассказывает девушка.

Для того, чтобы прочитать послание, написанное в такой технике, необходимо нагреть бумагу, подержав ее над огнем.

Image caption Профессор не стал "проявлять" письмо полностью

На приготовление чернил у студентки ушло более 10 часов.

После того, как чернила были готовы, Хага принялась за написание сочинения - с помощью кисти, на традиционной японской бумаге "васи".

Чтобы быть уверенной в том, что ее сочинение не отправится в урну, Хага оставила на полях - уже обычными чернилами - пометку: "нагреть бумагу".

Кто такие ниндзя?

Шпионы-диверсанты, разведчики, иногда выполнявшие роль наемных убийц, в средневековой Японии

Ниндзя владели искусством "ниндзюцу", которое включало в себя владение боевыми искусствами, методику шпионажа и диверсионной работы

Считается, что ниндзя появились одновременно с самурайским сословием в IX - XII веках

Политически ниндзя были вне системы феодальных отношений, они были объединены в ряд крупных кланов. К XVII веке насчитывалось порядка 70 кланов ниндзя.

На Западе образ ниндзя стал популярным после выхода голливудских фильмов о средневековых японских шпионах. В том числе, особенной популярностью пользовался фильм "Входит ниндзя". Однако описание ниндзя, представленное в голливудских фильмах, не всегда соответствует исторической правде

Так, ниндзя никогда не носили черный обтягивающий костюм, как показано в голливудских фильмах. Согласно историческим источникам, они носили довольно свободную одежду темных тонов.

Преподаватель - профессор Юджи Ямада - признался, что сначала очень удивился, увидев чистый лист бумаги с пометкой.

"Я видел доклады, написанные с использованием шифра, но никогда не видел письмо в технике "абуридаси", - признался профессор.

"Честно говоря, я немного сомневался, что [после "проявки"] слова будут четко видны. Но когда я нагрел бумагу над газовой плитой у себя дома, слова проявились - все было видно очень четко, и я подумал: отличная работа", - говорит Юджи Ямада.

"Я не сомневался в том, что это сочинение заслужило отличной оценки - хотя я не дочитал его до конца, потому что я не захотел проявлять текст полностью, чтобы оставить это в качестве примера - в случае если СМИ узнают об этом и захотят сфотографировать", - говорит профессор.

По словам студентки, ее сочинение больше привлекает внимание к себе техникой исполнения, но не содержанием.

"Я была уверена в том, что профессор по меньшей мере оценит мои старания подойти к выполнению здания творчески. Поэтому я не очень переживала по поводу того, что могу получить низкую оценку. По содержанию сочинение не представляет из себя ничего особенно оригинального", - говорит Эйми Хага.