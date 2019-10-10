Россиянин забыл сдать пистолет в багаж и спокойно пронес его в самолет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В аэропорту вылета проводится внутренняя проверка

Самолет, вылетевший из Москвы в Бургас, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова - один из пассажиров обнаружил в ручной клади травматический пистолет, который забыл сдать в багаж.

Как сообщает издание "Комсомольская правда Ростов", мужчина, страдающий астмой, открыл ручную кладь, чтобы достать оттуда лекарство, а внутри обнаружил оружие, которое забыл сдать в багаж. По информации РБК, это был пистолет "Стражник" и два боеприпаса к нему.

Пассажир сообщил об оружии бортпроводнице, а та в соответствии с инструкцией передала информацию экипажу, который принял решение об экстренной посадке.

По словам представителя управления МВД России на транспорте по СКФО, мужчину отвели в дежурную часть при аэропорте. Там выяснилось, что лицензия на пистолет оформлена должным образом, но на мужчину тем не менее оформили административный протокол из-за нарушения правил перевозки оружия.

В аэропорту "Шереметьево" заявили, что проверку багажа пассажиров проводила дочерняя компания "Шереметьево Безопасность". Представитель пресс-службы аэропорта Анна Захаренкова сказала, что в аэропорту проводится внутренняя проверка.

Он добавил, что пассажира доставили в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие все в порядке. Тем не менее, за нарушение требований безопасности был составлен протокол об административном правонарушении. Собеседник агентства добавил, что информации о том, что самолет вылетел к месту назначения, у него нет.

Директор по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова рассказала РИА Новости, что аэропорт проведет внутреннюю проверку после инцидента с пронесшим оружие на борт пассажиром.

"Досмотр багажа пассажиров, ручной клади, бортового питания и бортовых запасов обеспечивался дочерней компанией аэропорта АО "Шереметьево Безопасность". На данный момент проводится внутренняя проверка по факту инцидента", - сказала Захаренкова.