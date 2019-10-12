Рэпер Tekashi 6ix9ine подписал контракт на $10 млн. Почему он в тюрьме?

  • 12 октября 2019
Tekashi 6ix9ine performing on the Rocky Stage during the 2018 Made In America Festival Правообладатель иллюстрации Getty Images

Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 6ix9ine, который ожидает вынесения приговора по обвинению в вымогательстве и незаконном владении огнестрельном оружии, заключил контракт на 10 млн долларов.

По данным источников издания Rolling Stone, предложение выпустить два новых альбома, на английском и испанском языках, поступило от лейбла 10K Projects.

Это та же компания, которая выпустила дебютный микстейп, а затем и первый студийный альбом Тekashi 6ix9ine "Dummy Boy" - буквально через несколько дней после ареста музыканта в ноябре 2018 года. Этот альбом достиг второго места в чарте Billboard.

Уже почти год Tekashi 6ix9ine находится в нью-йоркской тюрьме в ожидании приговора. Ему грозило до 47 лет тюрьмы, прежде чем согласился дать показания против других предполагаемых членов банды.

Его обвиняют, в частности, в вымогательстве, продаже наркотиков (включая героин), незаконном владении оружием и сговоре с целью совершения убийства.

23-летний рэпер известен своими разноцветными волосами и зубами, а также агрессивной манерой читки.

Сделка со следствием

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Image caption У Tekashi 6ix9ine яркий имидж

Ранее Эрнандес состоял в преступной группировке Nine Trey Gangsta Bloods - части крупной лос-анджелесской банды Bloods, действующей на Восточном побережье США.

В конце сентября Tekashi 6ix9ine пошел на сделку со следствием, что должно существенно смягчить приговор.

Рэпер рассказал о внутреннем устройстве разных подразделений банды Bloods и их деятельности, а также назвал имена предполагаемых участников.

Эрнандес, в частности, дал показания против участников банды Энтони Эллисона и Алджемии Мака, после чего обоих признали виновными в вымогательстве и других преступлениях. Эллисона также признали виновным в похищении Tekashi 6ix9ine в 2018 году и нанесении ему увечий.

Сделка со следствием вызвала в интернете волну критики в адрес Эрнандеса. Рэперы, включая 50 Cеnt, Future и Мика Милла высмеяли его за "стукачество". Snoop Dogg запостил несколько язвительных мемов.

"Tekashi 6ix9ine в полной безопасности в тюрьме с такими же стукачами", - писал Snoop Dogg.

Кто такой Tekashi 6ix9ine

Даниэль Эрнандес родился в Бруклине, его родители - мексиканцы.

Назвав себя Tekashi 6ix9ine, он добился успеха в 2017 году, когда его видеоклип "Gummo" набрал миллионы просмотров на YouTube. Сейчас - уже почти 360 млн просмотров.

Если до 2017 года его знали только несколько сотен слушателей в странах Восточной Европы, где он побывал с концертами, то после "Gummo", достигшей платинового статуса в США, он стал известным и коммерчески успешным исполнителем.

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Image caption 6ix9ine выступает в 2018 году

Как рэпер рассказал на суде, успеху "Gummo" способствовало участие в видеоклипе членов банды Nine Trey Bloods. По его словам, он сам пригласил их танцевать в красных банданах, чтобы достичь определенного статуса и уважения - и это сработало.

"Я обязан им своей карьерой", - сказал рэпер во время дачи показаний.

По словам Эрнандеса, он вступил в ряды банды в 2017 году и стал ее активным участником, но продержался менее года.

Эрнандес и до этого имел проблемы с законом. В частности, в 2015 году он был осужден за публикацию в соцсетях видео сексуального содержания с участием его самого, еще одного мужчины и 13-летней девочки. Тогда начинающему рэперу удалось избежать тюрьмы.

Теперь приговор по делу рэпера ожидается 18 декабря.

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