Рэпер Tekashi 6ix9ine подписал контракт на $10 млн. Почему он в тюрьме?

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Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 6ix9ine, который ожидает вынесения приговора по обвинению в вымогательстве и незаконном владении огнестрельном оружии, заключил контракт на 10 млн долларов.

По данным источников издания Rolling Stone, предложение выпустить два новых альбома, на английском и испанском языках, поступило от лейбла 10K Projects.

Это та же компания, которая выпустила дебютный микстейп, а затем и первый студийный альбом Тekashi 6ix9ine "Dummy Boy" - буквально через несколько дней после ареста музыканта в ноябре 2018 года. Этот альбом достиг второго места в чарте Billboard.

Уже почти год Tekashi 6ix9ine находится в нью-йоркской тюрьме в ожидании приговора. Ему грозило до 47 лет тюрьмы, прежде чем согласился дать показания против других предполагаемых членов банды.

Его обвиняют, в частности, в вымогательстве, продаже наркотиков (включая героин), незаконном владении оружием и сговоре с целью совершения убийства.

23-летний рэпер известен своими разноцветными волосами и зубами, а также агрессивной манерой читки.

Сделка со следствием

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Tekashi 6ix9ine яркий имидж

Ранее Эрнандес состоял в преступной группировке Nine Trey Gangsta Bloods - части крупной лос-анджелесской банды Bloods, действующей на Восточном побережье США.

В конце сентября Tekashi 6ix9ine пошел на сделку со следствием, что должно существенно смягчить приговор.

Рэпер рассказал о внутреннем устройстве разных подразделений банды Bloods и их деятельности, а также назвал имена предполагаемых участников.

Эрнандес, в частности, дал показания против участников банды Энтони Эллисона и Алджемии Мака, после чего обоих признали виновными в вымогательстве и других преступлениях. Эллисона также признали виновным в похищении Tekashi 6ix9ine в 2018 году и нанесении ему увечий.

Сделка со следствием вызвала в интернете волну критики в адрес Эрнандеса. Рэперы, включая 50 Cеnt, Future и Мика Милла высмеяли его за "стукачество". Snoop Dogg запостил несколько язвительных мемов.

"Tekashi 6ix9ine в полной безопасности в тюрьме с такими же стукачами", - писал Snoop Dogg.

Кто такой Tekashi 6ix9ine

Даниэль Эрнандес родился в Бруклине, его родители - мексиканцы.

Назвав себя Tekashi 6ix9ine, он добился успеха в 2017 году, когда его видеоклип "Gummo" набрал миллионы просмотров на YouTube. Сейчас - уже почти 360 млн просмотров.

Если до 2017 года его знали только несколько сотен слушателей в странах Восточной Европы, где он побывал с концертами, то после "Gummo", достигшей платинового статуса в США, он стал известным и коммерчески успешным исполнителем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 6ix9ine выступает в 2018 году

Как рэпер рассказал на суде, успеху "Gummo" способствовало участие в видеоклипе членов банды Nine Trey Bloods. По его словам, он сам пригласил их танцевать в красных банданах, чтобы достичь определенного статуса и уважения - и это сработало.

"Я обязан им своей карьерой", - сказал рэпер во время дачи показаний.

По словам Эрнандеса, он вступил в ряды банды в 2017 году и стал ее активным участником, но продержался менее года.

Эрнандес и до этого имел проблемы с законом. В частности, в 2015 году он был осужден за публикацию в соцсетях видео сексуального содержания с участием его самого, еще одного мужчины и 13-летней девочки. Тогда начинающему рэперу удалось избежать тюрьмы.

Теперь приговор по делу рэпера ожидается 18 декабря.