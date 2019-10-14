Петр Чех исполнил мечту детства - постоял на воротах. За хоккейную команду

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Петр Чех впервые вышел на лед в игре хоккейной лиги и был признан лучшим игроком матча

Знаменитый футбольный вратарь, бывший голкипер английских клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех дебютировал в хоккее. Он сыграл за английскую команду "Гилфорд Феникс" против "Суиндон Уайлдкетс", отразил два буллита и принес своему новому клубу победу. Более того, Чех был признан лучшим игроком матча.

В первом периоде соперникам не удалось забросить в ворота 37-летнего дебютанта ни одной шайбы. Пробить Чеха удалось только во второй двадцатиминутке.

Основное время закончилось ничьей (2 -2). Дополнительное время команды откатали всухую, и исход матча решился серией послематчевых бросков. В этой серии Чех показал себя с лучшей стороны, отбив первый и последний буллиты.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption 37-летний Чех подписал контракт с "Гилфордом" и будет играть на позиции вратаря до конца сезона

"Это была моя детская мечта - сыграть хотя бы один матч в хоккей на льду, - признался он после игры. - Теперь я это сделал, и никто у меня это не отнимет".

"Если у тебя есть мечта, ты стремишься к ней и делаешь все, чтобы она исполнилась. Я делал это в футболе, где все мои мечты исполнились, - добавил Петер Чех.

"Я сказал себе, что это, возможно, последняя мечта, которую я хотел реализовать.", - сказал Чех о своем хоккейном дебюте.

"Гилфорд Феникс" - клуб второго дивизиона Английской национальной хоккейной лиги, в которой играют полупрофессиональные хоккейные команды.

Выступление Петра Чеха на льду не было разовым, Чех подписал контракт с "Гилфордом" и будет играть на позиции вратаря до конца сезона.

Посмотрите, как Петр Чех берет решающий буллит и обеспечивает победу своей новой команде:

Петр Чех выступал 124 раза за сборную Чехии по футболу и был основным голкипером сборной на четырех чемпионатах Европы и одном чемпионате мира.

В 2004 году в составе сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы. На протяжении многих лет Петр Чех считался одним из лучших футбольных вратарей мира.

С 2004 года Чех играл в английской Премьер-лиге. В 2004-2015 годах был вратарем "Челси" и в составе этой команды был четырежды чемпионом Англии.

В 2015 году он перешел в "Арсенал". Последним матчем Чеха стал финал Лиги Европы 29 мая 2019 года, где встретились оба его английских клуба.

В 2019 году Петр Чех объявил о завершении профессиональной карьеры и в июне этого года вернулся в "Челси" в качестве технического директора и спортивного советника.