Псызабрексит против #Псыпротивбрексита: британские собаководы устроили битву в "Твиттере"

Собаководы Британии запустили в "Твиттере" флешмоб #Псыпротивбрексита (#DogsagainstBrexit), который тут же породил ответный флешмоб #Псызабрексит. Одни владельцы псов делятся проблемами, которые, по их мнению, возникнут у питомцев, если Великобритания выйдет из Европейского союза. Другие требуют уважения демократического выбора народа.

Всё началось с поста в аккаунте терьера Дилина с Даунинг-стрит, который ведут ярые критики премьера Бориса Джонсона. Авторы твита уверяют, что брексит приведёт к проблемам с перемещением всех британских домашних животных по Европе.

Пропустить Twitter пост , автор: @DilynThe Hello my name is Dilyn... Brexit will see the end of the pet passport. To travel to the EU your pet will have to have a blood test three months before travel. I am dog against Brexit. Send me photos of your own #DogsagainstBrexit pic.twitter.com/0GSdoaOWiM — Dilyn The Downing Street Dog (@DilynThe) 13 октября 2019 г.

"Привет, меня зовут Дилин. Из-за брексита паспортов для домашних животных больше не будет. Чтобы путешествовать в ЕС, у вашего питомца должны взять анализ крови за три месяца до поездки. Я пёс, и я я против брексита", - написано в "Твиттере" от имени питомца премьера.

"Я Бу и брексит означает, что я не смогу получать собачьи корма из Европы, поскольку у меня аллергия на большинство британских", - пишет хозяйка черного лабрадора.

"Мы за свободу перемещений, мы псы против брексита", -уверяет пользовательница @baietrusca1.

"Меня зовут Долли, и если у меня не будет ягнёнка на ужин и возможности путешествовать во Францию с мамой и папой, то я кого-нибудь укушу за лодыжку!" - сообщает шпиц Долли.

Вслед за собаками подтянулись и другие животные.

Так, с хэштегом #Хорькипротивбрексита (#FerretsAgainstBrexit ) выступил писатель и антрополог Уилл Блэк.

"Хорьки тоже однозначно против брексита", - уверяет Блэк.

Следом появились и #Котыпротивбрексита (#CatsAgainstBrexit).

"Нам не нррравится брек-шит", - имитирует язык котов Джанет Уорд.

"Я беспокоюсь. Мой корм может не приехать и застрять на таможне", - пишет @honeywitch от имени котёнка.

Премьер Борис Джонсон продолжает настаивать, что выведет страну из Евросоюза в назначенный срок, 31 октября, при любых обстоятельствах, и отказывается отвечать на вопросы журналистов, как он намерен это сделать, если выход без соглашения запрещен ему законом, который парламент Британии принял в начале сентября.

В связи с чем у владельцев домашних животных нет понимания того, как именно изменятся таможенные правила и как будет регулироваться перемещение домашних питомцев по Европе.

"Гав, брексит, гав!"

Брекситеры не остались равнодушными к флешмобу противников выхода Британии из ЕС. Они стали публиковать посты с фото своих питомцев и хэштегом #DogsforBrexit ("Псы за брексит").

"Спросил своего пса, он сказал: "Гав, брексит, гав!", что я могу перевести с собачьего как "Довершите брексит". Он точно на стороне #DogsforBrexit", - пишет @StraightBoyBent.

"Меня зовут Рокси, и я люблю демократию", - пишет сторонница выхода из ЕС Лила О'Райли.

"Мёрфи хочет выйти", - твитит Марлен Годвин, намекая на выход Британии из ЕС.

Некоторые собаководы-брекситеры высказываются весьма язвительно.

"Моя собака любит нюхать задницы. Но не так, как это делают по отношению к Брюсселю те, кто хочет остаться в ЕС", - издевается брекситер @WaspBoro.

Кто-то из евроскертиков, напротив, расстроен.

Пропустить Twitter пост , автор: @DarrenG37 My name is Fudge I worry about the UK and it's complete disrespect for the will of its people in leaving the EU, my dad knew what he was voting for Cameron & Osborne told him for 9months prior to the 2016 referendum #dogsforbrexit pic.twitter.com/XAwjmCcrBS — Daz Graham (@DarrenG37) 14 октября 2019 г.

"Меня зовут Фадж. И я переживаю за Британию и то, что выбор народа совершенно не уважают. Мой папа знал, за что голосовал, когда Кэмерон и Осборн сказали ему голосовать, еще за 9 месяцев до референдума 2016 года", - пишет владелец таксы, сторонник "Партии брексита" @DarrenG37.

Своеобразный "итог" спору собаководов подвел пользователь под ником "Бас", опубликовав фото своего пса со словами: "Я собака, и что это вообще за чертовщина этот ваш брексит #dogsforbrexit #DogsagainstBrexit".

А @da__archangel добавил:

"Джинксу на брексит наплевать. Я просто хочу показать вам мою собачку #DogsagainstBrexit #DogsforBrexit".