"Пофиг" и "джедай". Новый сленг и термины из "Звездных войн" в Оксфордском словаре

Правообладатель иллюстрации BGL Group/Getty Images Image caption Слово "simples" пошло от рекламного суриката, а "jedi" - это рыцарь-монах из "Звездных войн"

В числе новых слов, пополнивших Оксфордский словарь английского языка в октябре 2019 года, сленговые "whatevs", "chillax", "simples" и "sumfin", а кроме того - названия "jedi" и "lightsabre" из киноэпопеи "Звездные войны" и одинокая буква "О".

В последнем варианте знаменитого словаря, который из года в год отслеживает развитие английского языка, 650 нововведений - включая 203 слова, прежде в нем не появлявшиеся.

Например, "simples" - "все просто". Это слово вошло в разговорную речь британцев еще 10 лет назад из-за популярной телерекламы сайта финансовых услуг с участием сурикатов, говорящих с восточно-европейским акцентом. Но новый уровень признания слово получило в феврале 2019 года, когда премьер-министр Тереза Мэй, отвечая на вопрос о непонятной ситуации с брекситом, ответила: "Если хотите, чтобы неопределенность закончилась, голосуйте за мой план соглашения [с ЕС]. Simples".

Какие слова появились в октябре 2019-го?

Вот несколько примеров:

chewy - разговорное существительное, означает "кусок жвачки";

- разговорное существительное, означает "кусок жвачки"; chillax , глагол - смесь слов "chill" и "relax", оба значат "расслабься". Более разговорный способ сказать то же самое: "расслабься", "отдохни", "не парься"; часто идет в паре со словом "dude" ("чувак"): "не парься, чувак";

, глагол - смесь слов "chill" и "relax", оба значат "расслабься". Более разговорный способ сказать то же самое: "расслабься", "отдохни", "не парься"; часто идет в паре со словом "dude" ("чувак"): "не парься, чувак"; cock-a-doodle-dooing , существительное - буквально означает "кукареканье"; про человека, который много хвастается;

, существительное - буквально означает "кукареканье"; про человека, который много хвастается; easy-breezy , прилагательное - в основном употребляется для описания одежды или стиля, означает "неформальный", "непринужденный", "повседневный", "расслабленный";

, прилагательное - в основном употребляется для описания одежды или стиля, означает "неформальный", "непринужденный", "повседневный", "расслабленный"; Jafaican , существительное, прилагательное - человек не ямайского происхождения, который ведет себя так, как будто принадлежит к ямайской культуре, производя неестественное впечатление;

, существительное, прилагательное - человек не ямайского происхождения, который ведет себя так, как будто принадлежит к ямайской культуре, производя неестественное впечатление; jedi, существительное - "джедай", герой фильмов "Звездные войны", член ордена монахов-рыцарей, охраняющих мир в галактике;

существительное - "джедай", герой фильмов "Звездные войны", член ордена монахов-рыцарей, охраняющих мир в галактике; kapow - слово, которым в комиксах обозначают звук взрыва, выстрела или сильного удара во время драки, как "бум!" В разговоре может означать, что произошло нечто внезапное и шокирующее;

- слово, которым в комиксах обозначают звук взрыва, выстрела или сильного удара во время драки, как "бум!" В разговоре может означать, что произошло нечто внезапное и шокирующее; lightsabre , существительное - "световой меч" из мира "Звездных войн"; оружие, похожее на меч, с лучом света вместо лезвия;

, существительное - "световой меч" из мира "Звездных войн"; оружие, похожее на меч, с лучом света вместо лезвия; nomophobia - номофобия, страх остаться без мобильного телефона или вне зоны приема сигнала;

- номофобия, страх остаться без мобильного телефона или вне зоны приема сигнала; O - просто буква "О", символизирует объятия, ставится в конце послания или текста в поздравительной открытке вместе с буквой "x", означающей поцелуй: "xox", "xoxo" и все в таком духе;

Simples, наречие - "все просто", разговорное;

sumfin, существительное и прилагательное - слэнговая версия "something", "что-то", "кое-что";

whatevs, наречие, местоимение - "пофиг", выражает безразличие собеседника к предмету разговора.

Слова приходят и уходят

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2018-м словом года по версии Оксфордского словаря было "токсичный"

Опубликованное в 1989 году в 20 томах второе издание Оксфордского словаря доступно онлайн и обновляется каждые три месяца.

Ежегодно Оксфордский словарь также выбирает новое слово года. Так, в 2018-м им стало "toxic" ("токсичный"), в 2017-м - "youthquake" (от слов "молодежь" и "землетрясение" - значительные сдвиги в обществе в ответ на изменение вкусов и привычек молодежи), в 2016-м - "пост-правда".

Слова в Оксфордском словаре не только появляются, но и исчезают из него, когда составители решают, что они изжили себя. В конце 2008 года, например, из детского печатного издания словаря пропали религиозные слова "епископ", "часовня" и "монарх", а в 2015-м - некоторые слова, связанные с живой природой: "лютик", "конский каштан", "плющ", "цапля", что вызвало волну критики в академической среде.