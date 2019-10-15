Актриса Дженнифер Энистон взорвала "Инстаграм" одним селфи с "Друзьями"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хотя сериал "Друзья" закончился в 2004 году, его до сих пор смотрит молодежь

Актриса Дженнифер Энистон, известная по роли Рэйчел в сериале "Друзья", завела аккаунт в "Инстаграме", который вскоре ненадолго обвалился из-за большого числа желающих увидеть фото.

В своем первом посте она показала воссоединение команды "Друзей", опубликовав селфи с остальными пятью коллегами по сериалу. На фото видны актеры Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

"Теперь мы ДРУЗЬЯ еще и в Инстаграме. Привет, Инстаграм!", - написала Энистон, и на ее аккаунт за первый час подписались более 115 тыс. человек. За четыре часа ее пост набрал более 3 млн лайков. Энистон долгое время отказывалась присоединяться к этой соцсети.

Ситком "Друзья" о жизни шести молодых людей в Манхэттене шел с 1994 по 2004 год, всего сняли 10 сезонов. В этом году сериалу исполнилось 25 лет, но его слава до сих пор жива и является частью молодежной поп-культуры.

В прошлом году видеосервис Netflix выложил все 10 сезонов "Друзей" на свою платформу, и там сериал смотрит молодежь, а такие бренды одежды, как Zara, Mango и Primark, недавно сделали популярными футболки со сценами и репликами из сериала.