Соцсети - находка для полицейских. Они там находят многих из тех, кого ищут
Скрывавшийся от полиции беглец был пойман в Англии после того, как опубликовал видеоселфи, в котором он пел хит I Want To Break Free группы Queen.
31-летний Джеймс Френч издевался над полицией, загружая видео, где он поёт рок-классику в "Инстаграме", скрываясь в приморском отеле в городе Истборн графства Восточный Сассекс.
Но в одну из его картинок случайно попал брелок, на котором чётко прочитывалось название его гостиницы и номер комнаты.
Наблюдательность позволила полицейским выследить Френча, и они не упустили возможность поиграть с названиями песен Queen в пресс-релизе.
Инспектор Марк Россер из Полиции Сассекса заметил: "Отличная командная работа, терпение полиции принесло свои плоды, когда сотрудники разбили его мечту вырваться на свободу [...Break Free]. Полагаю, это был случай, когда ещё один нарушитель кусает пыль [отсылка к классической песне рокеров Another One Bites The Dust]".
"Несмотря на невероятное исполнение I Want To Break Free от Queen, разыскиваемый Джеймс Френч вернулся за решетку. Полагаем, что план с исполнением Don't Stop Me Now не удался", - сказано в официальном аккаунте Полиции Сассекса в "Фейсбуке".
В марте Френча отправили за решётку на 10 месяцев за опасное вождение.
Он вышел из Рочестерской тюрьмы в графстве Кент 9 сентября досрочно, но не явился на обязательную встречу с инспектором по надзору за отбывающими условное наказание.
После этого решение об условно-досрочном освобождении было отменено, беглеца арестовали и вернули обратно в тюрьму.
Иногда пользователи и сами находят виновников ДТП через соцсети: так, в августе прошлого года пользователи Reddit смогли идентифицировать небольшой фрагмент передней фары, принадлежавшей машине, которая сбила пешехода насмерть в американском штате Вашингтон.
Водитель тогда скрылся с места происшествия.
Юзер по имени Джефф в треде опознал деталь как "гнездо передней фары Chevrolet Silverado".
Впоследствии сотрудница вашингтонской полиции Джоанна Батист подтвердила в "Твиттере", что детективы смогли арестовать подозреваемого именно после идентификации фрагмента фары в Reddit.
"Полицейский хочет познакомиться"
При этом пользователей соцсетей не всегда радует активность полиции.
Так, в январе этого года берлинский полицейский решил через официальный "Инстаграм" стражей порядка решил найти женщину, которая спросила дорогу на станции метро Hallesches Tor.
"Ваша улыбка очаровала его. Он не может выкинуть вас из головы ... Теперь он вас ищет", - говорилось в сториз по-немецки с указанием времени встречи.
Многие в соцсетях восприняли романтический пост как избыточно навязчивое внимание.
"Берлинская полиция - ваш друг и сталкер" - написал пользователь @misharrrgh.
"Она просто вежливо спросила дорогу! Оставьте бедную женщину в покое!" - разозлилась @leandertalerin.
Когда пользователи в соцсетях начали делиться своим опытом того, как полицейские пытались навязчиво знакомиться в Вене, Мюнхене и на отдыхе в Италии, берлинская полиция вступилась за сотрудника, попытавшись объяснить, что история в "Инстаграме" не ставила себе целью давить на женщину.
"Полицейские - такие же люди, как вы и я, со своими чувствами и с желанием большой любви. В посте нет картинок и имён, женщина может ответить, если захочет", - ответили Би-би-си в пресс-службе полиции Берлина.
Женщина пока не выходила на связь.