Соцсети - находка для полицейских. Они там находят многих из тех, кого ищут

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время исполнения I Want To Break Free вокалист Queen Фредди Меркьюри регулярно облачался в топ из клипа на эту песню

Скрывавшийся от полиции беглец был пойман в Англии после того, как опубликовал видеоселфи, в котором он пел хит I Want To Break Free группы Queen.

31-летний Джеймс Френч издевался над полицией, загружая видео, где он поёт рок-классику в "Инстаграме", скрываясь в приморском отеле в городе Истборн графства Восточный Сассекс.

Но в одну из его картинок случайно попал брелок, на котором чётко прочитывалось название его гостиницы и номер комнаты.

Наблюдательность позволила полицейским выследить Френча, и они не упустили возможность поиграть с названиями песен Queen в пресс-релизе.

Инспектор Марк Россер из Полиции Сассекса заметил: "Отличная командная работа, терпение полиции принесло свои плоды, когда сотрудники разбили его мечту вырваться на свободу [...Break Free]. Полагаю, это был случай, когда ещё один нарушитель кусает пыль [отсылка к классической песне рокеров Another One Bites The Dust]".

"Несмотря на невероятное исполнение I Want To Break Free от Queen, разыскиваемый Джеймс Френч вернулся за решетку. Полагаем, что план с исполнением Don't Stop Me Now не удался", - сказано в официальном аккаунте Полиции Сассекса в "Фейсбуке".

В марте Френча отправили за решётку на 10 месяцев за опасное вождение.

Он вышел из Рочестерской тюрьмы в графстве Кент 9 сентября досрочно, но не явился на обязательную встречу с инспектором по надзору за отбывающими условное наказание.

После этого решение об условно-досрочном освобождении было отменено, беглеца арестовали и вернули обратно в тюрьму.

Правообладатель иллюстрации @wastatepatrol Image caption Фотография в "Твиттере" полиции штата Вашингтон помогла зоркому "Шерлоку Холмсу" на другом конце страны опознать автомобиль

Иногда пользователи и сами находят виновников ДТП через соцсети: так, в августе прошлого года пользователи Reddit смогли идентифицировать небольшой фрагмент передней фары, принадлежавшей машине, которая сбила пешехода насмерть в американском штате Вашингтон.

Водитель тогда скрылся с места происшествия.

Юзер по имени Джефф в треде опознал деталь как "гнездо передней фары Chevrolet Silverado".

Впоследствии сотрудница вашингтонской полиции Джоанна Батист подтвердила в "Твиттере", что детективы смогли арестовать подозреваемого именно после идентификации фрагмента фары в Reddit.

"Полицейский хочет познакомиться"

При этом пользователей соцсетей не всегда радует активность полиции.

Так, в январе этого года берлинский полицейский решил через официальный "Инстаграм" стражей порядка решил найти женщину, которая спросила дорогу на станции метро Hallesches Tor.

Правообладатель иллюстрации Polizei Berlin Image caption В сториз "Инстаграма" берлинской полиции засветился романтичный запрос полицейского, который многие восприняли как сталкинг

"Ваша улыбка очаровала его. Он не может выкинуть вас из головы ... Теперь он вас ищет", - говорилось в сториз по-немецки с указанием времени встречи.

Многие в соцсетях восприняли романтический пост как избыточно навязчивое внимание.

"Берлинская полиция - ваш друг и сталкер" - написал пользователь @misharrrgh.

"Она просто вежливо спросила дорогу! Оставьте бедную женщину в покое!" - разозлилась @leandertalerin.

Когда пользователи в соцсетях начали делиться своим опытом того, как полицейские пытались навязчиво знакомиться в Вене, Мюнхене и на отдыхе в Италии, берлинская полиция вступилась за сотрудника, попытавшись объяснить, что история в "Инстаграме" не ставила себе целью давить на женщину.

"Полицейские - такие же люди, как вы и я, со своими чувствами и с желанием большой любви. В посте нет картинок и имён, женщина может ответить, если захочет", - ответили Би-би-си в пресс-службе полиции Берлина.

Женщина пока не выходила на связь.